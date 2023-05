Millionkrav mot Idrettens Studieforbund

drettens Studieforbund (ISF) har fått krav om tilbakebetaling på 3,1 millioner kroner etter mangelfull rapportering rundt kursvirksomhet.

Det er Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) som er tilsynsmyndighet og som har fremmet kravet. Rapporteringen som er gått etter i sømmene gjelder tilskuddsårene 2019 og 2020.

I den foreløpige rapporten konkluderes det med at Idrettens Studieforbund ikke har innhentet og kontrollert at fremmøtelister tilfredsstiller lovens krav og derfor ikke har kontroll med hvor mange kurstimer som faktisk er gjennomført.

I rapporten er det påpekt avvik i antall innrapporterte kurstimer for 2019 og antall dokumenterbare kurstimer. Direktoratet skriver at tilbakebetalingskravet på omkring 3,1 millioner kroner knyttes til for mye utbetalt tilskudd for 2021 og 2022. (NTB)