Svenske journalister truet etter Johaug-kritikk

– 90 prosent av henvendelsene fra nordmenn har vært negative, og ja, det har kommet en del trusler, sier journalist Tomas Petterson fra den svenske avisen Expressen.

Kollegaen Ludvig Holmberg i samme avis sier blant annet at han har fått høre at han aldri burde sette sin fot i Norge, for da vil han bli angrepet.

Vil ikke politianmelde

Journalistene har mottatt flere trusler fra sinte nordmenn etter deres dekning av Therese Johaug-saken, skriver Nettavisen.

Idrettens voldgiftsrett (CAS) utestengte tidligere denne måneden Johaug i 18 måneder, og begge journalistene har gitt uttrykk for at de mener den norske langrennsstjernen fikk en rettferdig straff. Begge har også vært kritisk til hvordan dommen mot den norske langrennsstjernen har blitt tatt imot i Norge.

Holmberg sier han ikke kommer til å politianmelde truslene.

Også Holmbergs kollega Pettersson forteller om kraftige reaksjoner fra Norge.

– Folk går altfor langt

Therese Johaugs manager, Jørn Ernst mener det ikke er bra at folk sender trusler.

– Da går folk altfor langt, sier Ernst.

Tirsdag ble det kjent at Johaug ikke anker CAS-dommen på 18 måneder som innebærer at hun utestenges fram til april 2017.

Saken har blitt behandlet i flere instanser. Fredag 10. februar i år, avsa Norges Idrettsforbunds domsutvalg dom i saken Antidoping Norge har anlagt mot Therese Johaug.

Johaug ble her utestengt i 13 måneder. Dommen ble dermed redusert med én måned fra påtalenemndas innstilling om 14 måneders utestengelse.

Sjokkbølger

Johaug testet positivt på det forbudte stoffet clostebol i september i fjor, men 28-åringen har hele tiden hevdet at hun fikk i seg stoffet gjennom leppekremen Trofodermin under et høydeopphold i Italia. Den positive dopingprøven sendte sjokkbølger gjennom idrettsverdenen.

Det ble funnet kun 13 nanogram per milliliter i dopingprøven til Johaug, noe som bidro til at Antidoping Norge trodde på skistjernes forklaring.

Men Antidoping Norge har uttrykt at Johaug ikke gjorde det hun kunne for å unngå å få et forbudt stoff i kroppen, og at hun derfor måtte utestenges i 14 måneder.

Idrettens Voldgiftsretts (CAS) dom på 18 måneder kunne i prinsippet blitt anket til sveitsisk Høyesterett, men det skjer altså ikke. Therese Johaug har bestemt seg for ikke å anke denne dommen.