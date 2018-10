Svenske eksperter: – Northug blir en superfiasko

– Akkurat nå vil jeg si at han kommer til å bli en superfiasko, sportslig sett, sier avisens profilerte kommentator Tomas Petterson i et studioinnslag om vintersesongen på avisens nett-TV.

Petterson har fulgt Petter Northug i en årrekke og uttalte seg blant annet kritisk til vrakingen av den norske langrennsstjernen i fjor.

– Ikke så steinhard

Nå synes imidlertid langrennseksperten det virker usikkert om Northug kan greie å komme tilbake i god konkurranseform.

– Det som er foruroligende for Northugs del er at det virker som om kroppen hans virker svakere. Han har gått på to smeller med overtrening, og det virker ikke som om han er så steinhard som han var som da han var på sitt beste. Det er litt usikkert hvordan kroppen hans tåler den treningen som trengs for å komme tilbake, sier svensken.

– Vi må også huske at det kommer nye løpere som holder et enda høyere nivå enn Northug, som for eksempel Klæbo, legger han til.

MÅ PRESTERE: Petter Northug sammen med landslagssjef Vidar Løfshus. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

– Petters tid er over

Petter Northug har selv sagt til NRK at han skjønner at omgivelsene er skeptiske til ham foran årets sesong.

Trønderen har fått klar beskjed fra landslagsledelsen om at han må prestere på Beitostølen for å være aktuell til verdenscupåpningen i Ruka. Langrennsstjernen har imidlertid måttet ta flere treningsavbrekk i oppkjøringen til den kommende VM-sesongen på grunn av sykdom.

Senest i Val Senales da Northug pådro seg omgangssyke.

– Du mister litt når du får sykdomsperioder som varer over tid. Det tar litt tid å bygge deg tilbake på et bra treningsnivå, men jeg er på vei tilbake dit nå, sa han før det siste sykdomsavbrekket.

Expressens kommentator Ludvig Holmberg mener det ser veldig usikkert for Northugs del denne sesongen.

– Det føles mer og mer som om Petters tid er over, sier Holmberg i avisens blikk på vintersesongen.

NRKs langrennsekspert Fredrik Aukland. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Grunnløst

Landslagssjef Vidar Løfshus synes det er vanskelig å si noe om de svenske profetiene om Northug.

– Utover at vi sammen med Petter gjør alt for at han skal prestere på et høyeste mulig nivå, sier han i en tekstmelding til NRK.

NRKs langrennsekspert Fredrik Aukland er ikke enig med sine svenske kolleger.

– Jeg vil si at Petter har gode muligheter. Å avskrive ham nå, er grunnløst. Det er mange sprintrenn denne sesongen og han er inne på landslaget, noe som tyder på at han er motivert, påpeker han.

– Det som taler imot at Petter Northug skal komme tilbake, er sykdomsavbrekkene. Jeg vil likevel si at han har gode muligheter til å hevde seg denne sesongen. Alt avhenger av det han får gjort nå og frem til sesongstart, kommenterer Aukland.

