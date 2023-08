Svenske ekspertar måper: – Og det er ein nordmann?!

Carlsen og Niemann har løst konflikten – åpner for å møtes igjen

Sjakkspillerne Hans Niemann og Magnus Carlsen har løst konflikten mellom dem.

Det bekrefter Chess.com i en pressemelding.

– Jeg er villig til å spille mot Niemann i fremtidige turneringer, om vi skulle møtes der, sier Carlsen i pressemeldingen.

– Jeg ser frem til å konkurrere mot Magnus i sjakk, fremfor i retten, sier Niemann.

Konflikten startet i september i fjor etter at Carlsen tapte for Niemann i Sinquefield Cup. Carlsen trakk seg fra turneringen og antydet at amerikanske Niemann jukset.

Senere utdypet han dette og gjorde det klart at han ikke vil spille mot Niemann fordi han mistenkte amerikaneren for urent spill.

Nå har han snudd.

– Jeg anerkjenner og forstår Chess.com-rapporten, og konklusjonen om at det ikke finnes bevis for at Niemann jukset i sin kamp mot meg i Sinquefield Cup, sier Carlsen.

Niemann har innrømmet å ha jukset i spill på Chess.com da han var 12 og 16 år, men har hele tiden hevdet at han aldri har jukset over brettet.

I fjor gikk Niemann til søksmål mot Carlsen, Chess.com og sjakkspilleren Hikaru Nakamura. Det legges nå dødt.

– Jeg er fornøyd med at mitt søksmål mot Carlsen og Chess.com har blitt løst på en måte som er akseptabel for alle, sier Niemann.

Niemann slipper også tilbake på nettsiden Chess.com etter å ha vært utestengt grunnet anklagene.