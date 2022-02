Svenskane meiner Noreg har gambla med Kina-reise

Det er ei heil veke sidan det svenske skiskyttarlaget reiste til Kina. Sidan det har dei førebudd seg i det som blir sagt å vere svært tøffe forhold i fjella nord for Beijing.

– Det byrjar å kjennes bra ut no, men det var litt tøft dei første dagane. Det er ei lang reise, så det er har teke litt tid, fortel Sveriges gullfavoritt, Sebastian Samuelsson til NRK.

Med unntak av Marte Olsbu Røiseland og Tiril Eckhoff, kom ikkje dei norske skiskyttarane OL-landsbyen før seint tysdag kveld.

EIN FAVORITT: Sebastian Samuelsson stilte på pressetreff i OL-landsbyen torsdag. Foto: Hanne Skjellum Mueller / NRK

Laurdag går første konkurranse, med blanda stafett.

– Det har teke nesten ei veke. Først onsdag kjende eg at kroppen var topp fysisk, forklarer Elvira Öberg.

Tidsforskjellen er på sju timar, og skiskyttarstadion ligg på rundt 1700 meters høgd. Det blæs, snøen er av type kunst frå snøkanonar, og ikkje minst er det ekstremt kaldt – ned mot 25 minusgrader.

– Ikkje akkurat sjalu

Onsdag hadde dei fleste nordmennene ei roleg økt, medan svenskane køyrde testløp.

– Eg trur vi har ein veldig stor fordel, så eg er veldig overraska over kor seint dei reiste, meiner «Sebbe».

– Eg er samd. Det kjendes ikkje bra for meg før etter nokon dagar, så er det vel litt gambling å komme så seint, seier Martin Ponsiluoma.

– Eg er ikkje akkurat sjalu på Noreg, nei, seier Hanna Öberg.

Les òg: Thingnes Bø og Tandrevold moglege nærkontaktar

Også NRKs ekspert meiner fleire av dei norske løparane burde reist før. Også med tanke på smittesituasjonen som no har oppstått.

– Det kunne sjølvsagt vore smitte på det første flyet òg, men då hadde ein hatt meir tid. Spesielt Johannes og Tarjei burde reist med det første flyet. Det tek alltid litt tid å kome i gjenge med tidsforskjell, men aller mest skytebiten, påpeikar Ola Lunde.

– Trur mykje bom

Dei fire løparane som går for Sverige laurdag har verkeleg fått kjenne på dei utfordrande forholda, både i løypa og på skytebanen.

– Det er ein av dei vanskelegaste skytebanene eg har konkurrert på. Det blæs frå alle kantar. Eg har ikkje opplevd at det har vore vindstille her, så eg trur det blir mykje bom, spår Ponsiluoma.

OMBESTEMDE SEG: Tiril Eckhoff har fått vel ei veke til å førebu seg i OL-løypene. Foto: VEGARD GRØTT / BILDBYRÅN

– Det er nok ein fordel å ha vore nok timar på stadion til å ha lært seg vimplane. Det vekslar veldig og det er ein vind vi ikkje har spesielt ofte i verdscupen, seier Samuelsson, som sjølv bur og trenar i vindfulle Östersund.

– Der har dei svenske heilt klart ein fordel, understrekar Lunde.

– Dei gamblar med å vere svenske

Svenskane valde tidleg ein annan reisetaktikk enn Noreg, men det norske laget står framleis for avgjerda si. Dei har vore samla på tilsvarande høgd i Italia, og byrja å snu døgnet førre veke.

– Det trur eg går fint. Dei gamblar jo med å vere svenske, så då stiller vi kanskje likt, fleipar Tarjei Bø, og påpeikar at han liker at det «blir fyrt» og er litt action før duellane.

KALDT: Tarjei Bø fekk kjenne på dei tøffe forholda dagen etter framkomst. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

– Grunnen er situasjonen her i Kina. I Europa er vi friare. For gutane vart det klart tidleg at vi ønskte å komme hit så seint som mogleg, men vi har førebudd oss på tidsakklimatisering og høgd. Vi er ganske sikre på at vi gjer det som er best for oss, så får dei svenske gjere det dei meiner er best for dei, seier trenar Egil Kristansen.

Eckhoff hadde òg eigentleg planlagt sein avreise til Beijing, men etter ein sesong med ein del motgang, ombestemde ho seg og reiste med Røiseland – på det same flyet som dei svenske skiskyttarane.

– Eg har verkeleg testa forholda og formen, så eg trur eg har gjort veldig mange smarte val. Eg gler meg til stafett, seier 31-åringen.