Svensk vraking forbauser NRK-eksperten: – Det trodde jeg ikke noe på!

Slik spilles FA-cupens kvartfinaler

Etter onsdagens FA-cupkamper ble kvartfinalene i den tradisjonsrike cupen trukket. For Erling Braut Haaland og Manchester Citys del blir det et gjensyn med klubblegenden Vincent Kompany, som nå er Burnley-trener.

For Manchester Uniteds del venter nok et Premier League-lag på hjemmebane. Fulham kommer til Old Trafford for cupens kvartfinale.

Sander Berge og Sheffield United møter Blackburn Rovers, mens Brighton møter cupaskeladden Grimsby Town.

Manchester City - Burnley

Manchester United - Fulham

Brighton - Grimsby Town

Sheffield United - Blackburn Rovers

Kvartfinalene spilles 18. og 19. mars