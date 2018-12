– Uten Therese Johaug er Norge ille ute, slår han fast overfor NRK.

Han viser til at Johaug har vunnet de to distanserennene hun har stilt opp i. Lørdag vant hun den 10 kilometer lange intervallstarten i fristil 9,2 sekunder foran Ebba Andersson og drøye 15 sekunder foran Charlotte Kalla som tok tredjeplassen.

Tynt bak Johaug

Men bak den norske langrennsdronningen har det vært tynt med pallplasseringer. I stedet har den svenske dominansen vært voldsom i begynnelsen av årets verdenscup.

KOMMENTATOR: Tomas Pettersson i svenske Expressen. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

I finske Ruka sist helg hadde Norge kun Johaug på pallen. Svenskene kunne vise til fire pallplasseringer. På Lillehammer denne helgen ble det dobbelt svensk på sprinten fredag. I dag var det kun Johaug som nådde opp.

– Det er som vi i Sverige har sett i noen år. Det pågår et maktskifte. I Sverige fyller de på med unge supertalenter. Ebba er bare 21 år og hun er allerede verdensstjerne, sier Pettersson - og fortsetter:

– På sprint har vi sett det hele sesongen at det kommer flere. Men i Norge kommer de ikke frem på samme måte, hevder svensken, som følger internasjonal langrenn svært tett som kommentator.

«Bølgedaler»

Therese Johaug mener Norge har vært i forkant på rekruttering i flere år, mens Sverige har hatt det tråere på damesiden. 30-åringen fra Dalsbygda mener imidlertid at dominans fra én nasjon er noe som går i bølgedaler.

– Så kommer det en ny dal igjen, og så dabber det av. Hvorfor er vanskelig å si, men det går opp og ned, sier lørdagens suverene vinner.

Bjørgen ler av utspill

Også Marit Bjørgen hadde tatt turen til Lillehammer. Hun fleiper og ler godt når hun til NRK sier at «nå er det svenskene som gjør sporten kjedelig», noe hun og de norske jentene tidligere har hatt for vane å få høre.

LER: Marit Bjørgen lo godt da hun hørte utspillet fra Expressen-Pettersson. Foto: Mikal Aaserud / NRK

Hun blir litt mer alvorlig når hun sier at Sveriges prestasjoner de siste to ukene er veldig bra for langrenn. Det bør gjøre Norge mer skjerpet og fokusert, mener Bjørgen.

Konfrontert med Expressen-Petterssons dom og fremtidsutsikter i damelangrenn, begynner Bjørgen å le godt igjen.

– Therese har vunnet to distanser så langt, så noe nytt skifte er vel tidlig å si ennå, sier Bjørgen - og smiler.

– Nervepirrende

Johaug hadde tidlig startnummer i dag og hadde ingen fordel av det. For bak kom svenskene og ble sekundert på tidene hennes. 30-åringen tok ledelsen ved første passeringspunkt. Den ledelsen beholdt hun hele veien til mål.

Det var riktignok periodevis spennende. Ebba Andersson hadde en kjempedag. Charlotte Kalla var ikke langt unna heller. Men til slutt kunne Johaug puste lettet ut i målområdet og konstatere at sesongen andre seier på to forsøk var et faktum.

– Det er veldig nervepirrende når man sitter i målområdet og venter på at de andre skal komme i mål, sa Johaug.