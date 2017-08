Svensk skiekspert: Dommen er et resultat av Norges dopingkultur

Lasse Anrell sier til Aftonbladet at straffen er et resultat av «dopingkulturen» i Norge.

– Hun innrømmet ingen skyld som helst på pressekonferansen.

Det er ganske utrolig og sier en del om den kulturen som er i Norge, sier Anrell i Aftonbladet TV.

Tidigere journalist i Sportbladet, Lasse Anrell mener at det er Johaugs blonde og milde framtoning påvirker hvordan folk vurderer skyldspørsmålet. Foto: JONAS EKSTRÖMER / TT NYHETSBYRÅN

– Hadde ikke Johaug vært denne blonde og milde personen som kommer fra vårt naboland, men sett ut som en «bulgarsk traktor» som Ludmila Engquist brukte å kalle dem, hadde vi tatt det som en selvfølge at hun skulle få et straff av denne typen. Det er en normal straff, sier Anrell videre.

Anrell ber norsk presse sette press på Skiforbundet for å endre kulturen i skisporten.

– Hun har ikke kommet seg unna her, men har blitt straffet for hele den norske juksekulturen med astmamedisiner og to ganske tunge dopingsaker med Johnsrud Sundby og Johaug. Norsk juksekultur har ført til dette, og hvis jeg var en norsk ski-spaltist, vil jeg kreve at de oppnevne en undersøkelseskommisjon for å se gjennom hele kulturen, sier Anrell.

Sterke reaksjoner

Johaug har hatt et døgn på å bearbeide dommen, men følelsene på pressekonferansen i dag var store.

– Hun viser sterke reaksjoner. Hun ønsket å bli helt frikjent, så det er nok et sjokk for henne, sier Tomas Pettersson, sportskommentator i Expressen.

– Det er mye spekulasjoner nå, som at dommen er politikk, og at det er et middel FIS bruker for å straffe Norge for å ha blitt for store i skisporten, forteller han.

Pettersson tror ikke bruken av middelet hun er dømt for ble brukt bevisst, og at debatten om det er rett å straffe henne så hardt som hun ble er rett. Det var klumsete gjort, men alle i idretten er enig i at hun bør straffes for det, sier han.

– Det blir nok en debatt framover, særlig i Norge, sier han.

Flere støtter dommen

Den svenske landslagssjefen Rikard Grip sier til Expressen at han stoler på at de som har dømt, har dømt rett.

Svenske landslagssjef Rikard Grip stoler på at Johaug har fått rett dom. Foto: MAJA SUSLIN, MAJA SUSLIN / TT / NTB Scanpix

– Hele skisporten har godt av at det nå har kommet en avklaring. Nå kan man gå videre, sier han.

Den gamle skiløperen Torgny Mogren mener også dommen er riktig.

– Den er tøff men riktig. Den statuerer et eksempel. Det blir knallhardt for henne, men jeg tror Johaug kommer til å jobbe hardt for å komme tilbake i 2019, sier han.

Skiløper Torgny Mogren tror det vil bli tøft for Johaug å trene på egen hånd over lang tid. Foto: Holm, Morten / NTB scanpix

Han mener svenskenes rekasjoner på dommen vil være både og.

– Flertallet synes nok synd på Johaug. Så har vi nok en gruppe som synes det er ok at man statuerer et bra eksempel, sier Mogren.