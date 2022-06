Svensk prins fullroser norsk stjerneskot

Charlott Kalla inn i svensk juniorlangrenn

Charlotte Kalla har gitt seg i skisporet på toppnivå, men forlater ikke sporten. I sommer blir 34-åringen trener for svenske juniorløpere.

Kalla skal gjøre tre innhopp som «sidekick» for landslagstrener Andreas Domeij på juniorenes treningsleirer, som starter i Örnsköldsvik allerede denne uken, skriver nyhetsbyrået TT.

– Planen er at jeg skal delta på treningsøktene under de planlagte leirene, og i forbindelse med den første leiren skal jeg også holde et foredrag, sier Kalla i en pressemelding mandag.

Tanken er at Kalla skal bidra med sin kunnskap og erfaring og hjelpe den unge generasjonen skiløpere til å ta det vanskelige steget fra junior til senior. Kalla har slitt med få det til å klaffe i skisporet de siste årene og valgte å legge opp etter sist sesong. I OL i vinter ble beste resultat en 19.-plass på 15 kilometer skiathlon. (NTB)