Svensk OL-helt skal hjelpe Helleland i maktkampen: – Hun setter utøverne i fokus

Særdeles engasjert, viser Linda Hofstad Helleland stolt frem sitt valgprogram for presidentvervet i verdens antidopingorganisasjon (Wada).

Hun har møtt solid motstand i løpet av de to årene som visepresident i organisasjonen. Konflikten rundt Russland-skandalen har vært den mest betente. Der har Helleland sagt klart og tydelig fra om at avgjørelsen var helt feil. Flere utøvere har også gått ut i offentligheten og vært kritiske.

– Jeg er bekymret over at utøverne har satt så klart fra at tilliten er på et lavmål. Vi har et stort stykke arbeid å gjøre. Da må vi sette de rene utøverne først. Wada er til for utøverne. Det er min viktigste oppgave, å styrke deres rettigheter, sier Helleland til NRK.

Rett før jul begynner hun valgkampen. Det kan fort bli en kamp mot overmakten.

Fire avgjørende punkter

Helleland har nemlig møtt sterk motstand. Særlig representanter fra idretten har vært kritisk til den norske visepresidenten. Noen har beskyldt henne for at de skarpe uttalelsene kun ødelegger for organisasjonen.

Fra 2014 har IOC-medlem Craig Reedie vært president i Wada. Han og Helleland har vært tydelig uenige med hverandre i flere viktige saker. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Likevel ønsker ikke Helleland gi opp. Helt konkret ønsker hun fire endringer:

At utøvernes stemme skal bli hørt. At man skal ha mer demokratisk styresett. Endring av antidopingregelverket. Styrke de nasjonale antidopingorganisasjonene (som for eksempel Antidoping Norge).

Idretten og verdens nasjoner eier 50 % hver av Wada. Det er myndighetenes tur til å ha Wadas neste president. De skal velge sin representant i mai.

– For meg er det viktigste å stå opp for verdiene som Norge tror er viktig. Er det sånn at de ikke vinner frem, så er ikke det opp til oss. Mer demokrati, mer åpenhet og mer uavhengighet, det har internasjonal idrett behov for, mener Helleland.

– Har ikke ren idrett i fokus

Til tross for motstanderne, har Helleland også flere støttespillere. Blant annet den norske statsministeren.

– Aller viktigst er det at vi får en president som står på utøvernes side i kampen for en ren idrett. Så er Linda den i dagens styre som tydeligst har gjort det. Det er viktig for Norge at vi stiller med en kandidat. Vi trenger en ren idrett fremover, sier Erna Solberg til NRK.

Den svenske skiskytteren Sebastian Samuelsson har uttalt seg kritisk til Wada ved flere anledninger. I valgprogrammet til Helleland, går han offentlig ut og støtter den norske kandidaten.

Sebastian Samuelsson tok individuelt sølv og stafettgull i skiskyting under OL i Pyeongchang. Nå er han en viktig støttespiller for Linda Hofstad Helleland. Foto: Jonas Ekströmer/TT / NTB scanpix

– Hun setter utøverne i fokus. Hun har villet prate med oss og høre på våre innspill. Forskjellen på de som er nå og henne, er at dagens representanter kritiserer oss når vi kommer med innspill eller spørsmål, sier Samuelsson.

– Hva sier de da?

– De sier at vi ikke vet hva vi snakker om, at vi er dårlig informert. De mener kanskje at vi har en annen politisk agenda eller at vi er manipulert av noen. Det viser at de ikke har en ren idrett i fokus. De har andre interesser og vil heller jobbe i fred, mener Samuelsson.

Linda Hofstad Helleland har startet valgkampen til neste års presidentvalg i Wada. Foto: Lotte Olsen Jessa / NRK

Europa-turné

Helleland mener blant annet manglende uavhengighet er årsaken til at Wada flere ganger har landet på det hun mener er feil beslutning.

– Vi ser at mange av de samme menneskene går igjen og har forskjellige hatter. Jeg ønsker større mangfold i geografi, alder, kjønn og bakgrunn. Jeg tror det er viktig for internasjonal idrett å få mer av norske verdier og norske prinsipper om styresett, sier Helleland.

Hellelands foreløpig eneste offisielle motkandidat er den polske sports- og turistministeren Witold Bańka. De neste ukene skal nordmannen reise rundt til flere europeiske land for å samle bredest mulig støtte. Deretter skal hun søke støtte også utenfor Europas grenser.