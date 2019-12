Maiken Caspersen Falla trodde hun ble slått av sin argeste konkurrent Stina Nilsson. Først da hun kom i mål forsto hun at en ukjent 20-åring hadde parkert henne i den siste bakken før oppløpet.

Nykommeren Linn Svahn overrasket stort og knuste samtlige konkurrenter på dagens sprint i Davos. Hun sikret også sin første verdenscupseier i karrieren.

– Jeg var sikker på at det var Stina som kom i bakken. Vi kom i mål også var det fotofinish, da hørte jeg at Svahn vant og tenkte: «Hæ, hvor har jeg vært? Det var jo Stina som vant». Det tok litt tid før jeg skjønte at det var en ny svenske. Stort grattis til henne, sier Falla til NRK.

Nytt svensk stjerneskudd

De to forhåndsfavorittene på dagens sprint, Nilsson og Falla, tok seg videre til finalen med et nødskrik. De to ble nummer tre og fire i den første semifinalen og var avhengig av tidene i den andre semifinalen for å gå videre.

Heldigvis hadde de sekundene på sin side, og det var derfor duket for en svensk-norsk duell i finalen. Det var imidlertid ikke Nilsson som skulle vise seg å bli den største svenske konkurrenten.

Linn Svahn viste styrke fra start og gikk fra samtlige i den siste bakken før oppløpet. Selv om Falla forsøkte så godt hun kunne å innhente den svenske ungjenta var hun overlegen.

– Det er fantastisk. Planen var å ta ledelsen og pushe på hele veien. Det fungerte. Jeg kommer til å smile i hele dag, sa Svahn i målområdet etter løpet.

– Det var kult med en ny svenske, da. Jeg vet ikke hva vi skal gjøre med dem, men det er jo heldigvis svensker bak meg på lista også, sier Falla til NRK.

Maiken Caspersen Falla beholder ledelsen i verdenscupen sammenlagt etter dagens sprint i Davos. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Beholder ledelsen i verdenscupen

Norges sprintfavoritt hadde ikke dagen slik som hun hadde på verdenscupåpningen i finske Ruka, men er likevel fornøyd med å holde tritt med de unge svenske jentene som begynner å komme opp.

– De (svenskene) har virkelig mange kometer nå. Jeg er godt fornøyd med å holde tritt og kjempe med de unge jentene som kommer opp.

Hun beholder ledelsen i verdenscupen sammenlagt etter dagens sprint.

Også Anne Kjersti Kalvå, Tiril og Lotta Udnes Weng tok seg videre fra prologen. Søstrene Udnes Weng røk ut i kvartfinalen, mens Kalvå ble nedkjempet av flere svensker i semifinalen.