Svensk medaljehåp til sykehus etter dette

– Det var skummelt og jeg var litt i sjokk, sier Garip til SVT.

Stuperen lå på medaljeplass da ulykken skjedde. 21-åringen fikk medisinsk tilsyn ved bassengkanten før hun ble sendt videre til sykehuset i Beograd.

Garip forteller til SVT at hun var bevisst hele tiden.

– Jeg slo meg bare litt. Jeg fikk noen riper og vonde føtter, men det er det, sier hun.

SVT skriver at det svenske teamet ikke fryktet en alvorlig skade, men at sykehussjekken var et føre-var-tiltak.

– Jeg kan snart hoppe igjen, sier Garip.

MEDISINSK TILSYN: Her får Emilia Nilsson Garip tilsyn ved bassengkanten. Foto: OLIVER BUNIC / AFP

– Folk gir det lille ekstra

Den norske stupeprofilen Julie Thorsen forteller at fredagens ulykke er noe alle stupere er redde for.

– Man har ofte en liten tanke i bakhodet om at det er en mulighet, men det er noe man må klare å se forbi for å kunne drive med det på et høyt nivå. Selv om stuping er en veldig trygg idrett, så skjer dessverre dette av og til i store mesterskap. Folk gir det lille ekstra, og gjør plutselig noe annet enn det de ville gjort på en vanlig trening, sier Thorsen til NRK.

STUPEPROFIL: Julie Thorsen. Foto: Privat

Den tidligere norske stuperen har en rekke NM-medaljer på CV-en.

– Har du opplevd noe slik selv?

– Jeg har både opplevd det selv, og sett det skje med andre. Heldigvis har jeg bare truffet med tær og fingre, men har sett andre stupere treffe med alt fra legger til hodet. Det er utrolig ubehagelig og setter en støkk i de fleste, svarer hun.

MEDALJESMIL: Norske Helle Tuxen smilte bredt etter EM-sølvet i Beograd. Foto: NOVAK DJUROVIC / Reuters

Norsk medalje

Det gikk langt bedre for vår egen Helle Tuxen. Hun gråt gledestårer etter å ha tatt sølvmedalje under EM fredag.

22-åringen tok sølvmedaljen bak den suverene britiske gullvinneren Desharne Bent-Ashmeil i Serbia.

– Jeg er i den syvende himmel. Å vinne EM-sølv føles mye bedre enn det jeg trodde. Jeg har jobbet så mange år for å kjenne på denne følelsen, sier Tuxen til NTB etter bragden.

IMPONERTE STORT: Helle Tuxen i aksjon under EM. Foto: OLIVER BUNIC / AFP

– Føles som gull

For åtte år siden tok hun EM-medalje i juniorklassen. Siden har hun jobbet møysommelig for å gjenta prestasjonen på seniornivå.

– Dette sølvet føles som et gull i dag. Jeg har hatt noen tap her og der og vært så nærme så ofte. Å endelig få lov til å stå på pallen er ubeskrivelig. Det ble mange gledestårer i dag, sier 22-åringen.

I fredagens finale var britiske Bent-Ashmeil i egen klasse. Hun endte på poengsummen 305,15.

Tuxen tok sølvet på 243,10, mens bronsen gikk til irske Clare Cryan med poengsummen 240,55.

– Jeg er utrolig stolt over at jeg holdt hodet kaldt da det gjaldt som mest, sier den norske sølvvinneren.