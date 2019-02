Svensk kommentator om VM: – Utviklet seg til en farse

– Mesterskapet som skulle bli en propagandafest før et OL i Sverige, har utviklet seg til en farse, skriver Expressens kommentator Nicolinn Törnmalm om VM i alpint.

Da tenker hun ikke bare på Sveriges skrale medaljefangst.

Arrangøren har nemlig måttet tåle hard kritikk for å ha vannet og saltet nedre del av løypa før slalåmdelen av kombinasjonen, noe som ga svært ulike forhold.

– Noe av det dummeste jeg har sett, sa Kjetil Jansrud til NRK om det valget.

Italienske Christof Innerhofer felte også en hard dom over forholdene overfor Expressen.

OPPGITT: Heller ikke Aleksander Aamodt Kilde var særlig fornøyd med forholdene etter slalåmdelen av kombinasjonen. Du trenger javascript for å se video. OPPGITT: Heller ikke Aleksander Aamodt Kilde var særlig fornøyd med forholdene etter slalåmdelen av kombinasjonen.

Mener OL-søknad skades

Det var etter kvinnenes utfor søndag at FIS besluttet å gjøre underlaget hardere ved å vanne. Men kulden de trengte, kom aldri.

– Det som skjedde var at vi gapte over litt for mye. Etter kombinasjonen ville vi vanne mer, siden meldingene var at det skulle bli kaldt, sier VM-sjef Hans Olsson til SVT.

Åre søker om OL i 2026 sammen med Stockholm og Falun, og planen er at vinterstedet skal arrangere alpindisiplinene. Nå mener Expressens kommentator at misnøyen med løypene kan påvirke mulighetene.

– Kaoset og den massive kritikken skader VM. Kritikken mot Åre vil definitivt bli lagt vekt på når arrangøren av OL 2026 skal velges.

– VM risikerer å bli en like stor fiasko som svenskenes innsats i lagkonkurransen, skriver Törnmalm.

– Henger ikke på greip

NRK-ekspertene Kjetil André Aamodt og Marius Arnesen ser seg imidlertid ikke enig i den nådeløse dommen fra Törnmalm.

Arnesen påpeker at vanningen var en FIS-avgjørelse.

– Arrangøren har god erfaring med å arrangere renn. Det har vært rettferdige renn helt til superkombinasjonen, men også der vant den beste til slutt, sier Arnesen, som ikke tror arrangementet vil skade OL-søknaden.

– Da tror jeg man er negativ til en søknad i utgangspunktet. Det henger ikke på greip i det hele tatt.

UENIG: Tidligere landslagstrener og NRK-ekspert Marius Arnesen. Foto: Morten W. Røkeberg / NRK

Publikum i Åre har ikke vist den største interessen for alpinheltene på hverdagene. Både under kombinasjonen og lagkonkurransen forsvant mange av tilskuerne før konkurransen var ferdig.

Oppmøtet var såpass dårlig at til og med den svenske kongen Carl Gustav ble irritert, ifølge Aftonbladet.

Aamodt stiller spørsmål ved om arrangøren kunne gjort enda mer for å få folk inn, men påpeker samtidig:

– At svenskene ikke lykkes, kan ikke arrangøren noe for. Interessen for skisport og et vinter-OL i Sverige vil jo være større jo bedre svenskene er i vintersport.

Mangelen på publikumsinteresse henger naturlig nok sammen med resultatene.

Nå vokser hjemmehåpet i de tekniske displinene.

– Svenskene har sine største øvelser nå, og de som skal til VM, har nok peilet seg ut den «svenske» helgen, tror Arnesen.

Spill NRKs VM-manager