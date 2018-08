Det er den svenske avisa Expressen som skriv den tragiske historia om Franzén. Det var i oktober 2015 Detroit Red Wings-spelaren vart hardt takla av Rob Klinkhammer.

Smellen i hovudet kunne først verke som ei vanleg hjerneristing, men viste seg å vere så alvorleg at han måtte legge opp som hockeyspelar. Dessutan har den no 38 år gamle Franzén store utfordringar med hovudskaden i kvardagen.

– Det er tøft og tragisk at det skal gå langt som dette. No håper vi på det beste for «Frasse» og familien hans. Helsa må gå først. Hockeyen kjem i andre rekkje, seier Colorado Avalanche-kaptein Gabriel Landeskog til avisa.

Det kan gå hardt føre seg i ishockey, ein idrett prega av mange tøffe duellar. Her frå ein kamp mellom Tsjekkia og Canada i 2004. Foto: CHRISTOF STACHE / Ap

Vil endre kulturen

Johan Franzén si historie er dessverre ikkje eineståande. Også fleire andre hockeyspelarar har blitt nøydde til å legge legge opp grunna hovudskadar. Derfor ønskjer fleire hockeyprofilar å endre den såkalla «machokulturen».

– Eg har fleire nære kompisar som har blitt tvinga til å slutte i tidleg alder. Det er skummelt å tenke på og ein får perspektiv på ting. Det her kan ta slutt på berre éin kamp, seier Vancouver Canucks-keeper Jacob Markström til Expressen.

Vancouver Canucks-keeper Jakob Markström. Foto: Ethan Miller / AFP

– Alvorlege greier

William Karlsson i Vegas Golden Knights supplerer:

– Det er viktig å vise respekt for kvarandre. Om han du skal takle verkeleg ikkje er med på det må du tenkje deg om. Skal du verkeleg køyre over han? Då må du i alle fall sjå til at du ikkje treffer hovudet til spelaren, seier Karlsson.

Som er klar på at han vil ha "machokulturen" heilt vekk.

– Ein må ikkje frykte kva trenaren eller andre på laget seier om du ikkje tek ein slåstkamp på bana. Dette er alvorleg greier.

– Tek sikkerheita på alvor

Jacob Markström er einig, men meiner «machokulturen» er på veg i rett retning. Får du ein smell i hovudet blir du tatt av bana. Og ifølgje NHL – altså den nordamerikanske hockeyligaen – er hovudskadar noko dei tek på det største alvor.

– Vitskapen på dette feltet er kanskje ikkje så utvikla som ein skulle tru. Det er viktig for vår liga å ligge i forkant. Vi tek veldig alvorleg på sikkerheita, seier nestleiaren i NHL, Bill Daly, ifølgje Expressen.

Johan Franzén har sjølv heldt seg unna det offentlege rom etter skaden for tre år sidan. Men kona Cecilia har blogga om den tragiske situasjonen. Ho fortel om ein vanskeleg kvardag, men dei har fått hjelp på eit institutt for personar innan idretten og det militære med traumatiske hjerneskadar.

– Eg er svært glad for at vi har funne denne fantastiske plassen, har kona blogga.