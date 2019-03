Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

– Nå skjelver stadionet i Östersund, sa NRKs kommentator Andreas Stabrun Smith da Hanna Öberg stilte seg opp for siste skyting.

– Fult hus så er det gull, skjøt Torgeir Bjørn inn.

– Hanna Öberg skyter 20 treff og det er VMs vakreste øyeblikk så langt! utbrøt Smith.

Slik lød det da svensken Hanna Öberg tok et langt steg mot gullet på kvinnenes normaldistanse, på hjemmebane.

Rennet pågår fortsatt

– Jeg heier på henne

Kanonløpet kom etter prikkfri skyting fra den svenske jenta, og etter bom fra de andre stjernene.

For først fikk Dorothea Wierer to bom, så fikk Laura Dahlmeier og Paulína Fialková én bom hver. Før den tid hadde Kaisa Mäkäräinen også dratt på seg bomskudd.

– Herregud for ei jente, hun vant OL-gull i fjor og kommer på hjemmebane og skyter 20 treff. Jeg heier virkelig på at hun vinner i dag, det hadde vært vel unt og en drøm for henne, sa Synnøve Solemdal etter sitt renn.

Et renn som endte med Ingrid Landmark Tandrevold som foreløpig beste norske kvinne på en 15.-plass.

– Solemdal med to minutter er godkjent, men de andre blir for dårlige, sa Ola Lunde om de norske kvinnenes skyteprestasjon på normaldistansen.