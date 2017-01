Svensk ekspert om norsk trenerjakt: – Pinlig

Også i våre naboland får den hittil lite vellykkede trenerjakten til Norges Fotballforbund stor oppmerksomhet. Simon Bank, kommentator i Aftonbladet, tror NFF kan ha siktet på «feil hylle».

– Det er så klart alltid pinlig å få nei. Uansett om det handler om kjærlighet eller jobb. Slik er det jo, sier Bank til NRK.

– Både Ståle og Ole Gunnar er høyprofilerte trenere, og det fins rimelige forklaringer på at de takker nei. De ser nok at de har en stor karriere foran seg i klubbfotballen. På landslagsnivå handler alt om timing. Åge Hareide for eksempel er på et helt annet stadie i karrieren. Det fins ikke så mange åpenbare, ledige og klare kandidater nå, fortsetter svensken.

Tviler på svensker

Bank tror ikke Lars Lagerbäck kan la seg lokke til Ullevaal, og mener heller ikke Erik Hamrén skiller seg ut som en opplagt kandidat.

– Det ironiske her er at Hamrén har ganske lav status i Sverige, men høy i Danmark og Norge. Åge Hareide har lav status i Norge, men høy i Danmark og Sverige. Per-Mathias Høgmo har en veldig høy stjerne i Sverige, men ikke i Norge. Jeg har vanskelig for å se en svensk kandidat til Norge-jobben, sier Bank.

SE VIDEO: Derfor takket Ole Gunnar Solskjær nei til videre samtaler med NFF. Du trenger javascript for å se video. SE VIDEO: Derfor takket Ole Gunnar Solskjær nei til videre samtaler med NFF.

Danske Morten Crone Sejersbøl er sportssjef i BT. Han mener Solbakken og Solskjærs nei speiler hvordan det står til med norsk landslagsfotball.

– Både dansk og norsk fotball har sett bedre dager. Dette sier noe om forfatningen til det norske landslaget for tiden. Faktum er at det er noen navn som er større enn landslaget. Ståle og Ole Gunnar er det i Norge nå. Michael Laudrup er det i Danmark, sier han.

– Det er mange klubbjobber i utlandet som er mer attraktive enn det norske landslaget. Jeg tenker at Ole Gunnar sikter enda høyere om han skal forlate Molde. Det kan jeg forstå.

– Jobben er kanskje ikke så attraktiv som vi hadde tenkt

NRKs fotballekspert Lise Klaveness, mener det var overraskende at Solskjær takket nei til NFF-samtaler.

– Det er en tannpine. Det er en jobb som krever at en trener leverer ganske umiddelbart og som kan komme inne å samle laget. Samtidig viser det at jobben kanskje ikke er så attraktiv som vi hadde tenkt sier Klaveness.

– Er dette blitt en jobb som ingen vil ha?

– Det er klart det er mange som vi ha denne jobben, men antakeligvis må fotballforbundet litt lenger ned på listen enn det de hadde ønsket seg. Det er en «reality check». Det er slik virkeligheten er og det er slik landslaget har prestert.