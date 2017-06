Svensk avis: – Johaug må ta av «offerlusekofta»

– Det grenser til hykleri når man den ene dagen vil ha en effektiv dopingjakt, mens man neste dag spiller på allmennhetens følelser når man håndteres helt korrekt.

Det skriver Aftonbladets kommentator Kristoffer Bergström om Johaug-saken tirsdag.

Johaugs advokat Christian B. Hjort har sagt at de vil argumentere for en frifinnelse i Idrettens voldgiftsrett (CAS), dét reagerer den svenske aviskommentatoren på.

– Mest provoserende er det at stjernegalleriet (av advokater, journ.anm.) forrige uke leverte inn en påstand om å få Johaug frikjent, sier Bergström.

Siden minstestraffen for anabole steroider er 12 måneder mener svensken Johaug gjør dette for å skape et bilde av at også den mildeste straffen er brutal, og på den måte hente støtte i det norske folk.

UENIG: Idrettsjurist Gunnar Martin Kjenner mener det er feil av svenske aviser å blåse opp Johaug-saken som en stor dopingsak. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

– Aksepter at yndlingen var dopet

Hans svenske kollega hos konkurrenten Expressen, Tomas Petterson, en mann som har fulgt de norske løperne tett gjennom flere sesongen, har lagt seg på samme linje som Bergström i sin kommentar tirsdag.

– Therese Johaug kommer til å bli dømt. Og ja, Norge: Da er det bare å akseptere en gang for alle at deres yndling faktisk var dopet, skriver Petterson.

MÅTTE VENTE: Døren var låst da Therese Johaug ankom CAS-slottet i Lausanne tirsdag. Hun måtte ringe på og ble sluppet inn etter om lag 15 sekunder. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

– Utenfor alle rammer

Idrettsjurist Gunnar Martin Kjenner følger tirsdagens hendelser fra Lausanne i NRK-studio på Marienlyst. Han mener det er feil av svenskene å kalle Johaug-saken en stor dopingsak. Selv om han forstår at de er veldig opptatt av saken.

– Vi nordmenn har jo vært ganske høye på vår uskyld i lang tid så når svenskene, og kanskje finnene, får en mulighet til å gi oss et stikk benytter de anledningen, men å blåse Thereses sak opp til å være en stor og alvorlig dopingsak er helt utenfor alle rammer og perspektiver.

– Det har ingenting med virkeligheten å gjøre, sier Kjenner.

Bergström i Aftonbladet understreker riktignok at Therese Johaug fortjener like mye sympati som alle andre som får i seg forbudte stoffer ved en feiltakelse, han gleder seg angivelig også til å se henne tilbake i sporet når straffen er ferdigsonet, men:

– Akkurat denne tirsdagen skal Johaug vitne og møte pressen for siste gang. Da håper jeg hun har lagt igjen offerlusekoften hjemme. At hun slutter å snakke om hvorvidt hun har gjort feil og i stedet begynner å snakke om det saken handler om. Om at hun må ta ansvar.

CAS-høringen tirsdag, der Johaug skal vitne en siste gang, legger grunnlaget for det som blir den siste dommen i saken uansett utfall. Dommen er ventet innen utgangen av juli.