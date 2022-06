Svensk «mareritt» – men Solbakken advarer før batalje

Rosenborg-spiller innkalt for å bøte på Sveriges stopperkrise

Rosenborg-spiller Pavle Vagic er sammen med Aiham Ousou (Slavia Praha) kalt inn til Sveriges landslagstropp som møter Norge i nasjonsligaen søndag.

Det ble de etter at stopperkrisen ble forverret ytterligere i hjemmetapet mot Serbia. Joakim Nilsson måtte ut med skade før pause.

Skaden innebar at Sverige spilte over halve kampen med to debutanter fra allsvenske klubber i midtforsvaret. Djurgården-spilleren med det ibsenske navnet Hjalmar Ekdal debuterte fra start i spann med Nilsson. Etter hvert måtte han stå for landslagsrutinen da Hammarby-spiller Edvin Kurtulus kom inn.

I tillegg til skadeproblemene fikk Sverige en ny utelukkelse. Midtbanespiller Mattias Svanberg er ikke aktuell mot Norge etter å ha fått gult kort torsdag.