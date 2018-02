Svendsens ukjente drama: Holdt på å dø da Lillehammer-OL startet

Emil Hegle Svendsen har ikke bare gode OL-minner.

– Samtidig som det var åpningsseremoni på Lillehammer gikk jeg meg bort på fjelltur med familien i Tydal. Det ble full leteaksjon, sier Emil Hegle Svendsen når han forteller om tidligere OL-minner.

Et av de sterkeste er fra dagen OL kom til Norge.

– Den dagen holdt jeg på å stryke med, sier han til NRK.

32-åringen er på plass i Pyeongchang og klar for sitt fjerde OL, men karrieren kunne fort ha vært over før den i det hele tatt begynte. Mens vettene kom opp fra bakken og fredsduene ble sendt til himmels i Lysgårdsbakkene på Lillehammer 12. februar 1994, utspant det seg et drama for å redde livet til han som en dag skulle bli en av Norges største vinterolympiere.

Åtte år

– Jeg skulle bare gå litt i forveien, men gikk meg vill. Jeg var bare åtte år og det var 15 minusgrader. Heldigvis hadde jeg vett nok til å bryte meg inn i en hytte. Eller jeg brøt meg ikke inn, jeg banket på og fikk komme inn. Der satt jeg og spiste godteri til de fant meg, sier Svendsen i dag og smiler.

Dét gjorde ikke foreldrene da han ble funnet – først etter flere timer.

– De var hysteriske.

OL-GULL: Emil Hegle Svendsen har totalt fire OL-gull, to av dem er individuelle. Her er han med gullet på fellesstarten i Sotsji-OL. Foto: Jon Eeg / NTB scanpix

Jakter sitt femte OL-gull

Historien er en hittil ukjent del av livet til mannen som til helgen skal kjempe om sitt femte OL-gull. Etter noen svake sesonger etter Sotsji-OL er det fort å glemme at trønderen faktisk er en av Norges mestvinnende vinterolympier, bare sjekk denne listen:

Mestvinnende vinterolympiere (Norge) Ekspandér faktaboks Før OL Pyeongchang ser listen slik ut: Ole Einar Bjørndalen 8-4-1 Bjørn Dæhlie 8-4-0 Marit Bjørgen 6-3-0 Thomas Alsgaard 5-1-0 Kjetil André Aamodt 4-2-2 Ivar Ballangrud 4-2-1 Emil Hegle Svendsen og Johan OIav Koss: 4-1-0

16 år etter marerittet i Tydal tok Svendsen OL-gull på 20-kilometeren i Vancouver. Nå jakter han individuelt gull i sitt tredje strake OL, en prestasjon ikke engang Ole Einar Bjørndalen har klart.

Av nordmenn har kun Sonja Henie, Bjørn Dæhlie og Thomas Alsgaard klart det før ham.

– Det er en bra klubb, sier Svendsen og legger til:

– Jeg har både vært litt heldig og dyktig på de foregående OL-ene. Det ligger i bakhodet at det ikke er så mange som har klart det.

Outsider

Men 32-åringen har vært mye syk de siste årene og ikke vunnet siden desember 2014.

– Han er en outsider. Det er veldig vanskelig å ta OL-gull om du ikke er en av de aller beste i sporet, og det er ikke Emil nå, sier NRK-ekspert Halvard Hanevold.

Men trønderen har vært ute en vinternatt før, og forhåpentligvis ender det godt i OL, akkurat som i Tydal i 1994.