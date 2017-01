Svendsen spurtslått av Tyskland på stafetten

Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

På den åttende og siste skytingen kom Emil Hegle Svendsen og Simon Schempp inn til siste stående skyting med kun et par sekunders mellomrom.

Svendsen bommet to ganger, mens tyskeren fikk én bom. Begge løperne traff sin blink akkurat samtidig, og dermed ble det en ren langrennsduell på den siste runden.

Nordmannen var først inn på stadion og på oppløpet, men ble passert av Schempp på de siste meterne.

– Han var litt sterkere. Jeg har ikke noe annen forklaring enn det. Jeg måtte passe på at jeg ikke gikk på han. Da hadde jeg trynet. Så jeg mistet litt moment der, sa Svendsen til NRK etter løpet.

Ulidelig spennende på siste skyting Du trenger javascript for å se video.

Ut i drømmeposisjon

En kjempeetappe fra Johannes Thingnes Bø sendte en uthvilt Svendsen ut i en drømmeposisjon før den siste etappen. Norges ankermann sto over gårsdagens 20-kilometer for å spare krefter.

Svendsen hadde 17,7 sekunder ned til Schempp ved siste veksling.

Begge skjøt fullt hus på liggende skyting, men tyskeren knappet inn ledelsen til 12,7 sekunder. Dermed lå det an til en sekundstrid på den siste runden.

Strålende åpningsetappe

Lars Helge Birkeland gikk en solid norsk åpningsetappe. Én bom gjorde at han måtte tråkke til inn mot første veksling for å ta igjen teten.

– Det var steinhardt. Jeg måtte gå på skikkelig på slutten for at ikke avstanden til Russland og Tysland skulle bli for stor, sa han til NRK.

Henrik L'Abée-Lund var andre nordmann ut i Italia. Selv med én bom på første skyting og tre på andre, ble ikke avstanden frem til teten den helt store.

– Jeg gjorde det spennende for meg selv med den bommen. Jeg følte at jeg hadde god kontroll, men da jeg bommet den siste kom skjelven mer og mer i beina. Det var nære på, og jeg er fryktelig glad for at den siste gikk ned, sa han til NRK.

L'Abee-Lund skyter seg nesten helt bort Du trenger javascript for å se video.

Kanonetappe fra Bø

Thingnes Bø bommet én gang på sitt første besøk på standplass, men benyttet ekstraskuddet godt og var fattige to sekunder bak.

Inn til den sjette skytingen kom Arnd Peiffer og Thingnes Bø inn samtidig. Nordmannen skjøt fullt hus, mens tyskeren måtte tåle én bom. Dermed ledet Norge stafetten med seks sekunder. En drøy kilometer senere var ledelsen doblet i sporet.

– Planen var å gå det som en sprint. Langrennsformen er bra. En stafett passer meg bedre ettersom den er litt mer eksplosiv, sa Thingnes Bø til NRK etter sin tredjeetappe.

Kun en helsprekk fra Svendsen kunne ødelegge stafetten, mente Thingnes Bø. Sprekken kom aldri, men i spurten måtte nordmannen se seg slått av Schempp.