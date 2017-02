Svendsen sier fra seg stafettplassen ved ny nedtur

Ole Einar Bjørndalen, Tarjei Bø, Johannes Thingnes Bø og Emil Hegle Svendsen. Det er det opplagte stafettlaget i VM, men ankermannens kollaps etter jaktstarten søndag, skaper usikkerhet.

Ikke minst hos Svendsen selv. 31-åringen sier han nå føler seg «normal», men innrømmer at han er spent på hvordan kroppen fungerer på torsdagens 20-kilometer. Hvis han ikke føler alt er som det skal, mener han det er best å stå over stafetten.

– Stafetten styres av det som skjer på torsdag. Går det bra, er det hyggelig, men går det til helvete, så går det til helvete. Vi får håpe det var en engangshendelse, sier Svendsen til NRK.

– Kommer du selv til å si fra deg plassen dersom du ikke føler deg bra?

– Ja. Ser man bort fra kollapsen, gikk jeg dårlig også på sprinten. Hvis jeg ikke føler meg bra, er det ikke sikkert jeg er bestemann å ha på stafetten.

Klart - eller ikke?

I støtteapparatet er det delte meninger om stafettuttaket. Siegfried Mazet sier laget er mer eller mindre klart, Egil Kristiansen antyder langt på vei det samme mens idrettssjef Morten Aa Djupvik holder to plasser åpne.

– Sånn det ser ut nå, følger vi planen. Utøverne har ikke fått beskjed enda, vi ser an 20-kilometeren, men om ting fungerer for Emil der, tror jeg det blir de fire «normale». Spørsmålet er om han eventuelt skal gå den siste etappen eller ikke, sier Mazet til NRK.

Emil Hegle Svendsen kollapset etter målgang Du trenger javascript for å se video.

– Vi har et stafettlag i bakhodet, ja, sier Kristiansen og svarer «du er flink» på spørsmål om han da tenker på Bjørndalen, Bø-brødrene og Svendsen.

Djupvik mener Svendsens kollaps ikke har gjort laguttaket vanskeligere, og nevner trønderen og Johannes Thingnes Bø som sikre på laget akkurat nå.

– Så tre mann kjemper om de to siste plassene?

– Ja, det kan du si.

Dialog inn mot helgen

Svendsen kollapset i målområdet lørdag og sto over jaktstarten dagen derpå. I etterkant har gjennomgått medisinske undersøkelser – uten at det ga noen konkrete svar.

Landslagslege Petter Sørensen tror kollapsen skyldes «et blodtrykksfall som følge av utmattelse og høy temperatur i luften».

– Vi må snakke med Emil i etterkant av torsdagens renn. Hvordan han føler seg selv er veldig viktig. Han kjenner sin egen kropp best. Dette handler om at vi totalt sett må stille det beste laget, og hvis det er slik at han ikke føler seg bra og sier fra seg plassen er det stor sportsånd, sier Djupvik.