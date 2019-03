Svendsen klar for Odd

Solberg blir svensk landslagstrener

Det svenske håndballforbundet bekreftet tirsdag at Glenn Solberg tar over som trener for det svenske håndballandslaget for menn etter EM i 2020. Solberg har den siste tiden hatt treneransvaret for St. Hallvard, en klubb han for få uker siden ledet til opprykk til eliteserien.