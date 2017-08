Svendsen endelig sykdomsfri: – Det er harmoni i kroppen

– I min verden er det fire år siden jeg har gått ordentlig fort. Det er den brutale virkeligheten for min del.

Slik oppsummerer altså Emil Hegle Svendsen de siste sesongene. Med unntak av fjoråret har flere sesonger vært mye preget av sykdom. Nå ser det derimot langt lysere ut.

– Sammenligner jeg denne sommeren med i fjor, så har jeg jo et mye bedre grunnlag. Da mistet jeg til sammen to måneder før sesongen, og det er klart at det setter sine spor. Jeg har virkelig en mye bedre følelse nå, sier skiskytteren til NRK under høydesamlingen i Seiser Alm.

Rekord

– Jeg har ikke vært forkjøla siden jula i fjor (i 2015 journ.anm.) faktisk. Og det er ny rekord for min del. Det gir meg nok et mye bedre grunnlag til denne sesongen, legger 32-åringen til.

VM-NEDTUR: Emil Hegle Svendsen kollapset under VM-sprinten i vinter. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Hele tiden har han tatt sine forholdsregler. Blant annet kysset han ikke forloveden Samantha Skogrand på flere måneder før VM, men den viktigste grunnen til forbedringen mener han kommer av endret kosthold. I fjor kunne NRK fortelle at Svendsen har slitt med en tarmsykdom, og at han derfor sluttet å spise hvetemel og drikke melk.

– Jeg føler jeg har vært fornuftig hele tiden, men det hjalp veldig å legge om kostholdet. Det gjør at jeg er mindre syk, og kroppen jobber ikke imot meg lenger. Magen fungerer bra og det er harmoni i kroppen, forteller Svensen med et smil.

Sleit mentalt

Det er ikke bare fysisk sykdommen har gitt skiskytterstjernen problemer. Han medgir at han også har sleit med det mentale.

– Det betyr jo mye. Når man ikke får trent eller forberedt seg, så stiller man i en annen klasse mentalt enn de som har hatt en normal oppkjøring og ligger godt an. De har en annen selvtillit, som man selv ikke har. Når man har en god følelse kan alt skje, sånn jeg ser det, mener Svendsen.

Landslagstrener Egil Kristiansen mener Svendsen nå for en gangs skyld er i god rute før sesongen, som toppes med OL.

– Å være langtidssykmeldt er ikke noe man har råd til om man skal være i verdenstoppen. Emil har fått trent jevnt og godt fra midten av april og utover. Det er litt av «cluet» for ham, å trene godt over tid. Det er det han trenger, sier Kristiansen.

– Jeg føler jeg er på vei dit jeg var for fire år siden, så får vi se utover høsten, sier Svendsen.

– Og da slår du Martin Fourcade?

– Ja, jeg tror jeg er bedre enn Fourcade i mine beste stunder.