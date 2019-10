Sven Kramer påkjørt av bil

Avlyst på grunn av tyfon

Tyfonen Hagibis knuste alle håp om å få avvikla kvalifiseringsrunden til Japan Grand Prix i dag. Hagibis er rekna som den kraftigaste og farlegaste tyfonen som har råka Tokyo-området sidan 1958.

Det er varsla enormt kraftige vindkast og store mengder regn.

Arrangørane kryssar firngane for at tyfonen spaknar såpass at det blir trygt å avvikle VM-runden på Suzuka-bana søndag, og at kvaliken kan gjennomførast i timane før løpsstart.

Om det ikkje er mogeleg å gjennomføre kvalifiseringa, blir resultatet frå den siste offisielle treninga fredag gjeldande. I så fall får Max Verstappen den beste startposisjonen.

Meteorologane spår at Hagibis når sitt toppunkt seint laurdag kveld.

Formel 1-førararne som hadde tenkt å nyte den uventa fridagen i Tokyo, må halde seg på hotellet. All trafikk med tog og fly er innstilt på grunn av tyfonen.