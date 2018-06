Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Det var en tett og intens kamp mellom Serbia og Sveits. Kampen så ut til å ende uavgjort, men Xherdan Shaqiri avgjorde kampen rett før slutt for Sveits.

Sveits snur kampen Du trenger javascript for å se video.

Kraftspiss

Aleksandar Mitrovic ble vraket av Newcastle og sendt ut på lån til Fulham i februar. Mot et solid Sveits var kraftspissen tøff og aggressiv i første omgang.

Etter fem minutters spill vant Mitrovic en duell i boksen, men den sveitsiske keeperen gjorde en kjemperedning. Sekunder senere sender Dusan Tadic ballen tilbake inn i den sveitsiske boksen, med en knallhard heading sender Aleksandar Mitrovic Serbia opp i 1–0.

– De sveitsiske stopperne har det ikke gøy, mente TV 2s ekspert Jesper Mathisen under kampen.

Serbia går raskt opp i ledelsen Du trenger javascript for å se video.

– En kanon

Sveits kom mer inn i kampen utover første omgang. Etter 30 minutter måtte også den serbiske-keeperen Vladimir Stojkovic gjøre en kjemperedning. Sveitserne spilte seg gjennom midtbanen–Zuber med en flott stikker til Džemaili, men avslutningen ble reddet. Sveits hadde ballen mest, men utfordret ikke bakrommet mot et temposvakt serbisk forsvar.

Tidlig i andre omgang dukket Arsenal-spilleren Granit Xhaka opp med et utrolig langskudd. Hans tiende landslagsmål.

– Xhaka med en kanon av de helt sjeldne, brølte TV 2s kommentator etter målet.

Sveits utligner Du trenger javascript for å se video.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Straffesituasjon

Mitrovic fortsatte å være vond å møte for de sveitsiske midtstopperne. Etter 66 minutter skulle serberen nok hatt et straffespark. To sveitsere tar begge armene rundt kraftspissen og river han ned i feltet.

– Merkelig av dommer og merkelig av de i bussen. Serbia snytt for straffe, sa en frustrert Jesper Mathisen.

Ble Serbia snytt for straffe? Du trenger javascript for å se video.

Slitne

Mot slutten ble Serbia slitne. Sveits kom seg lettere gjennom midtbaneleddet, men det var naivt forsvarsspill som sendte Shaqiri alene gjennom med keeper. Stoke-spilleren gjorde jobben – scoret og ga Sveits sin første seier i årets VM.

Se målene fra Serbia-Sveits her: