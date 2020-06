Hansen var i mange år president i Norges Friidrettsforbund, og var også kjend som Bislett-general, primus motor bak Bislett Games.

I 2015 blei han president i det europeiske friidrettsforbundet (EAA), der han blei attvald for fire nye år i fjor. I kraft av det vervet var han også styremedlem i det internasjonale friidrettsforbundet.

I mars i år blei han innlagd på sjukehus med hjerneslag.

Dobromir Karamarinov tok over som mellombels EAA-president etter det, uttrykte si sorg då han fekk dødsbodskapen.

– Han var ein stor leiar med visjonar for friidretten og ein karismatisk person i friidrettsfamilien. Han var elska av alle som kjende han, og han var ein sann ven av utøvarane. Vi har mista ein stor mann. Tankane mine går til familien hans, seier Karamarinov.

Det var VG som laurdag melde om Hansens død.

Hansen har vore sentral i norsk og internasjonal friidrett i over 50 år. Han kom for fullt fram i lyset då han i 1985-talet overtok ansvaret for Bislett Games, det største friidrettsstemnet i Norge, etter legendariske Arne Haukvik. Det vervet hadde han til 2009 Frå 2003 til 2015 var han også president i Norges Friidrettsforbund.

Han fekk Bislett-medaljen i 2006.

Han var også sterkt delaktig i etableringa av Golden League på slutten av 90-talet, den viktigaste stemneserien i internasjonal friidrett, og som i dag heiter Diamond League, stadig med Bislett Games som eit sentralt arrangement.

Allereie i 2011 var han på nippet til å bli vald som president i det europeiske friidrettsforbundet, men tapte med nokre få stemmer. Men i 2015 var valsigeren stor.

– Mitt kandidatur (som friidrettspresident) er basert på trua på at eg har vore ein leiar som har levert positive endringar som president av mitt nasjonale forbund, sa Hansen til NRK då.

– Det blir med ein periode. Neste gong er eg for gammal, sa han.

Men då den øvre aldersgrensa på 70 år blei fjerna, stilte han og blei vald for ein ny periode i fjor, utan motkandidat.

I 2016 var han blant dei som stod sterkt bak vedtaket om å stenge ute Russland frå internasjonal friidrett etter opplysningane om statleg styrt doping.

– Eg håpar dei andre særforbunda er like tøffe og at dei går gjennom saka like kritisk som det vi har gjort, sa Hansen den gongen. Han var lite imponert over IOC' haldning i det spørsmålet.