Svaksynte Kashafali knuste alle under NM – nå skal han representere Norge i EM

– Målet for helgen er å løpe fortere enn jeg har gjort, ha det gøy og vise meg frem for folk rundt i Norge. Både som vanlig utøver og som parautøver, sier Kashafali til NRK.

25-åringen viste seg også frem under NM i friidrett på Hamar sist helg. Norna-Salhus-løperen var raskest på 100-meteren. Så rask at hadde vindforholdene vært innenfor reglementet, ville Kashafali forbedret sin egen verdensrekord fra Bislett Games.

SEIERSGLISET: Kashafali først over mål på 100-meteren i NM. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

NM-vinneren slapp jubelen løs, og så fikk han beskjed om at neste stopp er Sandnes og lag-EM.

– Jeg fikk vite det ganske fort etterpå av en annen sprinter, Jonathan Quarcoo. Han kom bort og sa at han mente jeg var best egnet til å løpe den 100-meteren, forteller Kashafali.

Quarcoo er normalt Norges beste spinter, men sliter med skader og bestemte seg mandag for å avbryte sesongen.

I lag-EM skal Kashafali løpe både 100 meter individuelt og på stafettlaget for 4x100 meter.

– Sjelden

25-åringen er tatt ut fordi han er en av de beste sprinterne i Norge, men uttaket er likevel spesielt.

For Kashafali har den medfødte øyesykdommen Stargardt, som gjør at han bare har fem prosent skarpt syn.

VERDENSREKORD: Kashafali satte verdensrekord i klassen T-12 for svaksynte under Bislett Games i juni.

– Hvor ofte er det man har parautøvere i vanlige mesterskap?

– Ikke veldig ofte. Vi har sett i noen tilfelle at andre utøver internasjonale har holdt et høyt nivå og vært på det nasjonale landslaget for de funksjonsfriske. Men det er sjelden vi har utøvere som er så gode, sier Slokvik til NRK.

Hovedpersonen forteller hvor spesielt det er:

– I verden er det fire-fem parautøvere som har mulighet til å gjøre det, og jeg er en av dem. Det er veldig stort at jeg kan være med der oppe, sier Kashafali.

Vanskelig veksling

Bergenseren forteller at han ikke fokuserer på ulempene sykdommen medfører, men heller mulighetene han har.

Men naturligvis byr det begrensede synet på utfordringer.

– Det går bra når han løper 100 meter rett fram, der ser han stort sett brukbart. Han har mer problem på 200 meter når det blir sving, forteller Slokvik.

IMPONERT: Toppidrettssjef i Norges Friidrettsforbund, Erlend Slokvik, er imponert over det Kashafali har fått til i år. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

EM i Sandnes byr ikke på svinger for sprinteren, som holder seg til 100 meter. Men på 4x100 meter stafett er det ett element som må håndteres, vekslingen.

– Jeg skal løpe den siste etappen fordi det er den letteste etappen for meg å ha på grunn av at jeg da har en oppgave med å holde hånden så rett som mulig, få pinnen og løpe. Istedenfor for å ta imot og å gi, forteller Kashafali og fortsetter:

– Så lenge jeg har vært med i EM og på rekruttlandslaget, så har jeg kranglet meg til den etappen. Jeg kan ikke løpe en annen etappe, for å være ærlig.