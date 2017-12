– Man kan vel si at du er verdens beste laveste midtback, i hvert fall?

NRKs kommentar til Stine Bredal Oftedal blir møtt med latter. Og kanskje en smule fornærmelse. Til slutt kommer hun frem til at det jo egentlig er en positiv måte å bli omtalt på. Det var dessuten hun som trakk frem høyden sin selv.

– Noen ganger tenker jeg at det hadde vært gøy å ha fem, kanskje syv centimeter til, innrømmer håndballprofilen.

Men selv om Oftedal med sine 168 centimeter ikke egentlig ikke er en liten kvinne, er hun statistisk sett er lavere enn de fleste midtbacker, og mange «playmakere». Likevel er hun blant de aller beste i verden.

SUPERDUO: Stine Bredal Oftedal og Nora Mørk er blant stjernelaget Györ sine viktigste og mest populære spillere. Foto: Hanne Skjellum Mueller / NRK

Hvordan?

– Med høyden min er det viktig ha noe annet som er bra. For meg er det temposkifte, skape overtall og å se andre, forteller 26-åringen.

– En komplett spiller

Hun sitter på en benk i sin relativt nye hjemby i Ungarn, Györ. Det er fortsatt noen uker til VM i Tyskland skal starte. Sesongen så langt har vært vellykket. Mer enn hun hadde trodd da hun forlot Issy Paris til fordel for verdens beste klubblag før sesongen.

For i stedet for å få mindre spilletid i en stjernespekket stall, har Oftedal allerede blitt en viktig brikke i Györ. Litt fordi det har vært skader i troppen, men også mye på grunn av kvalitetene hun har tilegnet seg som spiller nettopp fordi hun ikke er blant de høyeste bakspillerne.

– Hun er en veldig smart spiller som gikk rett inn i systemet vårt. Hun ser liten ut, og litt sjenert, men plutselig er hun veldig rask og overrasker med temposkifter som kan brekke beinet til motspillerne. Dessuten er hun veldig god til å gjøre andre gode med pasningene sine. En komplett spiller, skryter Györ-trener Ambros Martín.

IMPONERT: Györ-trener Ambros Martín. Foto: Hanne Skjellum Mueller / NRK

Komplimentene overbringes til Oftedal. Også de blir møtt med latter.

– Hva er det som gjør deg så smart?

– Det er det han som har sagt, så jeg vet ikke jeg.

Hun ler litt mer. Skryt er visst ikke det Oftedal helst vil få kan det virke som.

– Jeg tror jeg ble trygg i laget tidlig fordi måten Ambros ønsker å spille håndball på passer meg veldig bra. Jeg er enig i filosofien, også er det litt sånn at med så mange gode spillere rundt, så blir det litt mer plass til meg også, for det er kanskje ikke meg motstanderen snakker først om på et videomøte, mener hun.

Var venstreback

Spanske Ambros Martín er også landslagstrener for Romania og har fulgt Oftedal over flere år. Likevel ble også han overrasket over hvor raskt hun ble varm i trøya i Györ.

– Jeg tenkte kanskje i mars-april. Men Stine har tatt ansvaret i en vanskelig periode for oss. Hun er ikke redd for noe, og har samlet laget. Vi er fornøyd med forsvarsspillet hennes også. Håndball handler ikke bare om størrelse, understreker Martin.

Oftedal startet håndballkarrieren i Nit-Hak som sjuåring. Lenge var hun venstre bakspiller.

– Da skjøt jeg litt mer. Jeg har aldri vært spesielt høy eller stor, men da var jeg i hvert fall ikke så lav i forhold til de andre, sier hun og gliser.

TIDLIG GOD: Oftedal var på sin første landslagssamling i 2006, året hun fylte 15. Fire år senere ble hun tatt opp på A-landslaget. Foto: Norges Håndballforbund

– Jeg har egentlig aldri sett noen begrensninger. Jeg har nok følt andre har sett noen, men jeg har alltid tenkt og håpet at det skulle holde. Og det har det vel gjort, til en viss grad i hvert fall, forklarer hun videre – noe beskjedent.

Hun byttet posisjon på banen da de andre vokste ifra. Playmaker-rollen passet henne uansett bedre, og som 15-åring var hun allerede på juniorlandslaget. Fire år senere ble hun juniorverdensmester, og i samme år var hun på det norske landslaget som tok EM-gull.

Det er i forsvar Oftedal føler høyden hennes byr på størst utfordring. Hun er avhengig av å være en aggressiv spiller som kommer ut i motstanderens kropp fremfor å forsøke å blokkere skudd.

– Jeg kan ikke bli for lett, sier hun når NRK får bli med egentrening samme formiddag.

Øvelser på bein og skuldre repeteres gang etter gang.

STERK: Stine Bredal Oftedal legger ned mange timer med egentrening i ungarske Györ. Styrke er viktig, og ekstra viktig når man ikke har høyden å lene seg på i håndball. Foto: Hanne Skjellum Mueller / NRK

Ikke skremt

Det er kanskje et dumt spørsmål, men blir hun noen gang skremt når hun skal stoppe en større spiller?

– Nei, faktisk ikke. Noen ganger synes jeg faktisk det er skumlere å møte en spiller på min egen høyde, ha-ha. Men selvfølgelig kan skudd rett over meg i forsvar være en utfordring for meg, forteller hun.

– Men med årene har det også kommet seg mer og mer. Det har gått bra i Györ, og i noen mesterskap med Norge. I noen andre litt opp og ned, legger hun ærlig til.

Utvikling har vært nøkkelen. Og fart. En voldsom fart.

Derfor er også Oftedal en av Norges viktigste spillere i kampen om landslagets fjerde VM-gull. I det som er hennes fjerde mesterskap som kaptein.

– Hun har en ekstrem kvalitet i temposkiftene sine. Det er utrolig viktig i moderne kvinnehåndball, sier landslagssjef Thorir Hergeirsson.

– Stine har kommet seg frem sammen med Nora Mørk og Veronica Kristiansen. De sammen hadde et spill som gikk såpass fort at motstanderne ikke hang med. Nå har andre trent noen år på dette, så motspillet har økt i tempo, men de legger fortsatt til egenskaper i sitt spill for å utvikle seg videre, forklarer han.

TRØBLET: Stine Bredal Oftedal og Norge hadde problemer med å stoppe Argentina i første omgang i den andre VM-kampen. Men fremover viste de etter hvert storspill, og vant 36–21. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Likevel vil han ikke mene at Oftedal har vært med på å nødvendigvis endre rollen til en midtback.

– Det har vært små, meget dyktige midtspillere og såkalte playmakere før også, og det vil gjøre i fremtiden påpeker Hergeirsson.

– Hun er livsfarlig

Susann Goksør Bjerkrheim var én av dem. Den populære spilleren er akkurat like høy som Oftedal og herjet for Norge på 90-tallet. Noen år senere var det Gro Hammerseng-Edin som overtok rollen i landslaget.

FØR: Gro Hammerseng-Edin tok vel imot Stine Bredal Oftedal da hun kom inn på landslaget til EM i 2010. Foto: Sara Johannessen, Sara Johannessen / NTB scanpix

Hun måler derimot 180 centimeter på strømpelesten, og kunne stoppe selv den høyeste østeuropeer bakover.

– Jeg føler egentlig ikke Stine mangler noe jeg. Spesielt offensivt. Hun har en fart, spilleforståelse og eksplosivitet hun bruker på en sånn måte at hun er livsfarlig på egen hånd og oppspill av andre. Goksør var litt samme type, men håndballen har utviklet seg og Stine er enda bedre i noen faser, trekker Hammerseng-Edin frem.

Hun er med til håndball-VM som ekspert for TV 2, og gir Oftedal en god klem når de møtes på det første pressetreffet før mesterskapet.

– Du ser at hun er litt heldigere med høyden sin enn meg, sier Oftedal til NRKs team.

– Hun vil jo alltid være mye hvassere i forsvar enn jeg noen gang kommer til å være, fortsetter hun.

Rollemodell

NÅ: Gro Hammerseng-Edin hadde rollen som playmaker for Norge i flere år. Nå er det 12 centimeter lavere Oftedal som har tatt over ansvaret. Foto: Hanne Skjellum Mueller / NRK

Hammerseng-Edin avfeier det likevel som et veldig stort problem.

– Det er klart det kunne hjulpet å ha 10 centimeter mer når hun står i forsvar, men hun spiller ganske mye forsvar, og når du får stå så mye bakover som toer på det norske landslaget så gjør du mye riktig, slår hun fast.

For Oftedal har gjort det beste ut av hver eneste centimeter hun ble tildelt.

– Jeg tenker Stine er en rollemodell for bakspillere som ikke er så høye. Hun har gjort det helt tydelig at man kan være i verdensklasse i den posisjonen selv om man ikke så høy, sier Hammerseng-Edin.