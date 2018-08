Svak start av Roe

Iuel og Kloster ute

Amalie Iuel kom på tredjeplass i første heat på 55.81, men allerede i det neste heatet var tidene bedre og med det røk finalehåpet.

LIne Kloster, som løp på 55.78 og ble nummer fire i det andre heatet, hadde en mulighet for det tredje og siste heatet. Der måtte hun også innse at det gikk fort fort til at det blir noen finale på henne.