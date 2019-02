Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Udnes Weng endte som nummer 32, og klarte akkurat ikke å gå videre til kvartfinalene. De 30 beste gikk videre.

– Jeg er forbannet på meg selv. Det er helt elendig. Når du først får gå VM, så går man ræva. Da burde heller noen andre gått, sier Weng til NRK.

22-åringen var oppløst i tårer etter prologen.

– Det er en overraskelse. Hun har ikke hatt en god dag, sier NRK-ekspert Fredrik Aukland.

Weng gikk 14 hundredeler for sakte til å ta seg videre.

Fra startnummer 22 gikk Maja Dahlqvist inn til seier på kvinnenes prolog. Hun vant foran Nadine Fähndrich fra Sveits og svenske Hanna Falk.

– Jeg følte meg veldig bra, sier Dahlqvist i et intervju med arrangøren.

Nilsson nummer tolv

Tittelforsvarer Maiken Caspersen Falla tok seg greit videre. Falla ble beste norske på en sjetteplass, og var to sekunder bak Dahlqvist.

VM-debutant Kristine Stavås Skistad endte på en trettendeplass i prologen.

Det var knyttet ekstra spenning til regjerende olympisk mester på sprint, Stina Nilsson, før dagens prolog. Hun pådro seg en strekk på baksiden av låret under sprinten i Otepää i januar, og ble akkurat friskmeldt i tide til VM.

Nilsson ble nummer tolv i prologen.

Tiril Udnes Weng ble nummer elleve, mens Mari Eide endte på en 25.-plass.

– Det var litt tungt nå, men det kan ofte løsne litt utover dagen, sier Eide til NRK.

Svært tøff kvartfinale for Skistad

Like etter prologen valgte jentene kvartfinaleheat. Kristine Stavås Skistad valgte å gå i heat med gode løpere som Stina Nilsson og Sophie Caldwell.

– Skistad var veldig tøff her. Det er tydelig at hun har bestemt seg for hva hun skal gjøre, sier Fredrik Aukland.

Kvartfinale 1: Stina Nilsson, Sophie Caldwell, Katja Visnar, Kristine Stavås Skistad, Yulia Belorukova og Lucia Scardoni.

Kvartfinale 2: Jonna Sundling, Natalja Neprjajeva, Eva Urevc, Maiken Caspersen Falla, Mariel Pulles og Elisa Brocard.

Kvartfinale 3: Mari Eide, Nadine Fähndrich, Hanna Falk, Sofie Krehl, Laura Gimmler og Greta Laurent.

Kvartfinale 4: Maja Dahlqvist, Tirl Udnes Weng, Victoria Carl, Alenka Čebašek, Sadie Bjornsen og Natalia Matveeva.

Kvartfinale 5: Jessica Diggins, Sandra Ringwald, Laurien van der Graaf, Anamarija Lampic, Julia Kern og Tereza Beranova.

Kvartfinalene begynner klokken 14:30.