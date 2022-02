De norske gutta hadde langt fra de beste skia på sprinten tirsdag. Ingen av de norske jentene kom til finalen, og på herresiden var det bare Johannes Høsflot Klæbo som tok seg hele veien til det avgjørende heatet.

Der tok Klæbo teten fra start.

– Han stikker avgårde med engang, kommenterte NRK-kommentator Jann Post.

Det taktiske spillet begynte på toppen av løypa før Klæbo prøvde å sette fart ned i utforkjøringen. Inn på stadion ledet nordmannen an med Pellegrino og Terentev i rygg.

Pellegrino prøvde seg i spurten, men ingen kunne måle seg med nordmannen som tok gull på OL-sprinten.

– En annen ville ha lagt seg ned og sagt «game over», men han gjør ikke det og vinner. Han er fortsatt best, også i dette OL, kommenterte Post målgangen.

– Det er som det skal være. Pellegrino er nærmest. Han har vært den beste skøytesprinteren helt til Klæbo kom. Men når Klæbo blir voksen så må selv Pellegrino bukke, la Torgeir Bjørn til på radiosendingen til NRK.

– De største mesterne reiser seg

For bare to dager siden ble Klæbo distansert med ni minutter av Aleksandr Bolsjunov på 30-kilometeren. Presset var dermed enormt før start for han som har dominert sprintøvelsen de siste årene.

– Han reiser seg. De største mesterne reiser seg, kommenterte Bjørn og fortsatte:

– Det er så imponerende at han beholder roen. Tar kommandoen fra start og styrer finalen fra start og helt over målstreken.

– For et press. Eneste nordmann i finalen. Han måtte levere, la Post til.

Skuffende norsk laginnsats

Etter at både Erik Valnes og Håvard Solås Taugbøl ble distansert i semifinalen var NRK-kommentator Torgeir Bjørn klar og tydelig.

– Vi har hatt et par mesterskap nå hvor vi har scora veldig på skia. Vi har ikke den samme fordelen her, og vi har hvertfall ikke noe pluss på skia her. Og det er så vidt Klæbo er med inn på et oppløp her, det er rett og slett fordi han kjører svingen så godt han kommer med. Det er ikke noe hjelp fra skia, kommenterte NRK-ekspert Torgeir Bjørn.

Klæbo hadde full kontroll i prologen og kvartfinalen. Men i semifinalen ble det litt for spennende for folk flest. Klæbo havnet bakerst i feltet på toppen av bakken, men manøvrerte seg helt frem inn på stadion.

Der ble det et durabelig spurtoppgjør hvor det endte med fotofinish mellom hele fire løpere, men Klæbo hadde en lang tå og sikret finaleplassen.

Dermed var Klæbo eneste nordmann i finalen etter at Pål Golberg falt etter å ha blitt felt av kinesiske Wang i kvartfinalen, og fikk medaljemuligheten ødelagt.