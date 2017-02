Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Sundby var i en klasse for seg i Otepää da han vant 15-kilometeren. Det var over et halvt minutt ned til finske Iivo Niskanen, som tok andreplassen.

– I dag var jeg i veldig god form og hadde fantastiske ski. Jeg sa til smøreren at vi må dele premiepengene, sier Sundby til NRK etter løpet.

32-åringen hadde var så overlegen at han kunne roe ned mot slutten.

– Jeg var ikke helt i kjelleren, sier Sundby.

Vanvittig VM-form

VM starter neste uke, og lørdag er første distanse for Martin Johnsrud Sundby. Fortsetter han i samme spor som søndag blir det et artig VM i Lahti for verdenscuplederen.

– Hvor mange gull tar du med fra Lahti?

– Hvis jeg får et eneste individuelt gull er det bra. Jeg har lyst til å gå for det på alle distanser jeg stiller på. Jeg har ikke det gullet, og jeg har veldig lyst på det, sier Sundby og blir nærmest rørt i stemmen av å snakke om det.

– Han viser verden hvor bra han er. Dette var et skremmeskudd, kommenterte Jann Post da Sundby gikk opp oppløpet.

– Han er soleklar favoritt til alle renn han stiller opp til i VM, sier NRK-ekspert Fredrik Aukland.

Avgjorde mot slutten

Etter fem kilometer lå Sundby omtrent likt med Iivo Niskanen, men de siste kilometerne handlet alt om én mann i Estland. Ingen maktet å holde følge med verdenscuplederen fra Røa. Niskanen endte til slutt 37,1 sekunder bak på et seigt føre i Otepää. Det var sludd, mye vind, våt snø og tunge forhold.

På toppen av det hele var det litt granbar i sporet.

– Jeg gikk sikkert 17–18 kilometer for å finne god glid. Det var utrolig seigt føre, du følte ikke at du beveget deg i det hele tatt, sier Sundby.

Men han var den klart raskeste, som så mange ganger før.

– Dette er Sundbys løp. Han går som en maskin i motbakkene. Utklassing, sa NRK-kommentator Jann Post da verdenscuplederen dundret opp motbakkene.

– Han knuser konkurrentene, sa Aukland.

Bak Sundby og Niskanen var en haug av nordmenn med i pallkampen. Sammen med Matti Heikkinen og Aleksej Poltoranin kjempet Hans Christer Holund, Didrik Tønseth, Emil Iversen, Sjur Røthe og Niklas Dyrhaug.

Holund hadde en voldsom avslutning og tok tredjeplassen foran Niklas Dyrhaug.

– Gledelig for de norske, solid norsk innsats, sier Fredrik Aukland.