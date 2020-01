Suverene Riiber håper på «pappa-boost»

Jarl Magnus Riiber leia frå start til mål i langrennsløypa etter at han vann hoppdelen i kombinertkonkurransen i Val di Fiemme. Jørgen Graabak tok tredjeplassen etter å ha tapt på oppløpet mot tyske Vinzenz Geiger.

Håper på «pappa-boost»

Akkurat no handlar det meste om ski for Jarl Magnus Riiber. Men så snart sesongen er ferdig startar eit nytt og annleis liv som nybakt pappa. Denne veka vart det kjent at Riiber og kjærasten Sunna Margret Tryggvadottir ventar ei lita jente i mai.

Verdas beste kombinertløpar håper den nye kvardagen kan hjelpe han til å bli betre også i hoppbakken og i skiløypa.

– Ja, me har jo sett Frenzel (tyske Eric Frenzel, jour.anm). Me får sjå om det same skjer med meg også. Då bør kanskje andre vurdere å få barn tidlegare også, smiler Riiber.

22-åringen trur det kan vere bra å få tankane over på noko anna enn berre idrett, og ser fram til å fylle kvardagen med meir enn berre trening.

– Det er ofte hjernedødt det me driv med, så det å fylle det tomrommet med eit barn er eigentleg berre fint og kanskje det kan vere med på å utvikle meg vidare, seier Riiber.

Råd frå trebarnsfar Frenzel

Dagens siger var den sjuande førsteplassen i årets sesong av åtte moglege. Riiber er for tida minst like suveren som det Eric Frenzel var mellom 2013 og 2017. I denne perioden vart Frenzel trebarnspappa, og han beviste at det går an å kombinere pappalivet med toppidrett.

Frenzel sitt råd til Riiber er klart.

– Nyt det! Det er ei av dei største og finaste opplevingane som ein får i livet, og han vil ha mykje moro for resten av livet, seier Frenzel, som dei siste sesongane ikkje har klart å komme tilbake til nivået han var på.

Tyskaren trur livet som toppidrettsutøvar vert meir meiningsfullt med barn.

– Det handlar om at det kjem fleire ting i livet enn berre idretten som er viktig. For meg var det ei god endring for å kunne endre fokuset eg hadde, seier tyskaren som fekk sitt første barn som 18-åring i 2007.

– Kontrollerte løpet

Eric Frenzel kom i dag på niande plass, men står med 43 verdscupsigre så langt i karriera. For Riiber sin del er dagens siger den 20. i karrieren, og han kontrollerte frå start til mål.

– Eg forstod at mange av dei bak opna hardt. Eg forsøkte å opne kontrollert og visste at eg ville ha jamn progresjon utover løpet. Eg lurte dei bak der litt. Det var berre å mate på moyt slutten og gå det eg hadde, sa Riiber etter målgang.

Den suverene Oslo-guten er usikker på om han skal gå alle konkurransane i Italia, men har i det minste planar om å gå morgondagens individuelle renn. På søndag er det lagkonkurranse.