Suverene Jansrud tangerte Maier: – Voldsomt å bli nevnt med ham

– Jeg er veldig, veldig fornøyd med rennet. Det er litt vanskelig å sette ord på å vinne tre på rad. Jeg er åpenbart i veldig god form, sier Kjetil Jansrud til NRK etter å ha tatt en suveren super-G-seier i Santa Caterina.

31-åringen har dermed vunnet sesongens tre første super-G-renn denne sesongen. Det har kun legenden Hermann Maier (44) greid før ham. Det gjorde han både i 1997 og 1999.

– Det kjennes litt voldsomt å bli nevnt i samme ordelag som Hermann Maier, en legende. Jeg tar med meg dette, men det skal nok litt mer til for å bli sammenlignet med ham. Jeg skal være litt ydmyk nå, sier han til NTB.

TANGERT: Østerrikske Hermann Maier (44) var før dagens renn den eneste alpinisten til å vinne de tre første super-G-rennene en sesong. Maier vant super-G-cupen sammenlagt fem ganger mellom 1998 og 2004. Foto: Armando Trovati / AP

Vinstra-alpinisten tok føringen fra start, og parkerte nærmest konkurrentene. I mål var han 60 hundredeler foran Hannes Reichelt og 65 hundredeler foran Dominik Paris.

Dermed tangerte Jansrud Maier, samtidig som han befestet sammenlagtledelsen i super-G-cupen.

– At én er så jevn er ganske suverent, for super-G er så krevende, sier NRKs ekspertkommentator Bjarne Solbakken.

Tror på flere på rad

Han forklarer at super-G er en vanskelig disiplin å være jevnt best i, fordi utøverne må våge så mye for å vinne.

Det var akkurat det Jansrud gjorde tirsdag.

– Nøkkelen ble bare å gi gass hele veien og å prøve å treffe på linja, og det gjorde jeg. Det ble en god tidsdifferanse. Det er litt uvant, men veldig deilig, sier han.

Siden disiplinen er så krevende er det svært sjelden at noen er så suverene som Jansrud, Maier og Aksel Lund Svindal.

Sistnevnte har vunnet fire renn på rad, men det var ikke de første den sesongen.

Solbakken tror likevel Jansrud kan fortsette parademarsjen utover i sesongen.

– I den formen han er i nå, ligger han an til å ta flere på rad. Da vil hvert renn bli historisk, sier alpinkommentatoren.

Sterk laginnsats

Selv med Lund Svindal hjemme for å hvile kneet, viste det norske laget muskler. Bak Jansrud fulgt forrige sesongs vinner av super-G-cupen, Aleksander Aamodt Kilde (24), med en fjerdeplass.

I tillegg imponerte Adrian Smiseth Sejersted (22) med karrierebeste i verdenscupen da han ble nummer ni.

Onsdag skal det norske fartslaget kjempe om nye triumfer i Santa Caterina, når utfor står på menyen. Rennet kan du se på NRK 1 og NRK.no fra 11.40.

