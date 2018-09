Real Madrid røk på poengtap

Etter tre strake seire ble det kun 1-1 borte mot Athletic Bilbao for Real Madrid lørdag kveld. Iker Munain ga vertene ledelsen, før Isco utlignet.

Hovedstadsklubben er nå to poeng bak Barcelona, som for øvrig vant 2-1 over Real Sociedad.