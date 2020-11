Suveren Riiber oppgitt over at broren ble disket

Riiber fortsetter der han slapp sist vinter, og framstår som verdens desidert beste kombinertløper. Lørdagen fikk imidlertid en dårlig start da bror Harald ble diskvalifisert under dresskontrollen før han skulle hoppe. Dermed var Ruka-trippelen over for hans del.

– Det virker ikke som rettssikkerheten er helt på topp, sier Jarl Magnus Riiber til NRK.

Han opplever i likhet med bror Harald at dresskontrollen framsto annerledes enn det de har vært vant til.

– Det skrittmål som vi pleier å gjennomføre på toppen, det har vi gjort veldig mange ganger før. Men i år har FIS fått en ny prosedyre som ikke vi har vært informert om at skulle være gjeldende i år som, gjør at vi har et problem med å holde skrittmålet høyt nok, på grunn av at kontrolløren vil at et hoftebelte skal senkes mye lavere, forklarer Harald Johnas Riiber.

FIKK IKKE HOPPE: Harald Johnas Riiber. Foto: Ole Martin Wold / NTB

– Veldig frustrerende

– Men det gikk bra i fredag, hvorfor ikke i dag?

– Det spør jeg meg selv om også. Det er veldig rart at man kan endre en objektiv mening så mye over natta. Vi bruker mye tid på dette før vi drar. Så det er veldig frustrerende at en ting vi har kontroll på plutselig ikke går i dag, sier han.

– Viser dette at disse målingene egentlig er for subjektive?

– Ja, det er to øyne som skal bestemme hva som er riktig og hva som er galt. Jeg synes rettssikkerheten blir litt for liten.

Renndirektøren i Det internasjonale skiforbundet (FIS), Lasse Ottesen, har imidlertid liten forståelse for kritikken. Han mener prosedyrene er uendret.

– Prosedyrene er de samme. Det er aldri gøy å bli diska, og vi ønsker jo heller ikke å diskvalifisere noen. Men prosedyrene er like, regelen er helt lik, det handler om et belte på hoftekam og et skrittmål som på toppen på alle utøvere, sier Ottesen til NRK

AVVISER: Renndirektør Lasse Ottesen. Foto: Geir Olsen / NTB

Riiber fikk advarsel

– Riiber sier det går på rettssikkerheten løs?

– Vi har hatt et regelverk i mange år. Vi forholder oss til det, og vi sier at er du utenfor, så er du utenfor, dessverre. Det er litt svart-hvitt. I og med at det er sesongstart så vet vi at alle har vært innom på prøveomgang, og også der har vel Harald fått en advarsel om at han er i grenseland eller litt under, forteller Ottesen.

Den norske kombinertsjefen Ivar Stuan slår seg ikke til ro med det, og peker på at det kan ha en sammenheng med at kombinertløperne i Ruka sjekkes av kontrolløren som normalt følger verdenscupen i hopp.

– Jeg har snakket med flere trenere som har den samme frustrasjonen, så her er det ett eller annet som ikke fungerer så bra. Da er det den kontrolløren som er på toppen der som er litt annerledes enn den som er til vanlig, sier Stuan, som sier dresskontrollene har vært en stressfaktor helt siden løperne kom til Ruka.

– Det er flere saker på det nå bare siden torsdag, og det gjør jo at utøverne blir kjempestressa og mister fokuset på det de skal gjøre, sier han.

– Ja, jeg blir oppgitt over at utøverne våre ikke får gjøre den jobben de skal gjøre, sier han.

Best i verden

Jarl Magnus Riiber opplevde faktisk selv å bli diskvalifisert i den såkalte PCR-omgangen, som kunne blitt tellende dersom vinden hadde satt en stopper for konkurranseomgangen fredag. Han slapp med skrekken – og ser ikke ut til å være altfor preget.

For med seier både fredag og lørdag, ligger han nå meget godt an til å vinne Ruka-trippelen som avsluttes søndag.

Riiber slo tyske Erik Frenzel med 50,1 sekunder, mens Akito Watabe ble nummer tre.

Nest beste nordmann ble Jens Lurås Oftebro ble nest beste nordmann på en tiendeplass.