– Det er helt ekstremt at gutta klarer å levere åtte gode hopp, sier Alexander Stöckl til NRK etter seieren.

– Nå er det gøy å være norsk i Holmenkollen, sa Johan Remen Evensen da Forfang landet på 134,5 meter i 2. omgang. Det sikret en norsk ledelse med over 60 poeng.

Japan tok ledelsen etter første hopp i Holmenkollen, men deretter handlet alt om Norge. Daniel-André Tande, Andreas Stjernen, Johann André Forfang og Robert Johansson hadde en ledelse på 26,6 poeng ned til Polen etter én omgang. Den ledelsen økte til 58,9 poeng i 2. omgang, og Norge tok en suveren seier.

Rennet i Kollen var preget av lange hopp, og det ble en severdig konkurranse som avsluttet lørdagens skifest i Holmenkollen.

– Det har virkelig vært en fryd å se på. Vi må gi honnør til juryen for å tillate høy fart så vi får lange hopp, sier NRK-ekspert Evensen.

Forfang: – En god følelse

Underveis i rennet økte Norge sin ledelse, og på toppen viste TV-bildene at de norske hopperne smilte og lo. Da Stjernen hoppet, gliste Forfang bredt.

– Jeg har aldri sett ham gå så høyt før. Det er en god følelse når de andre gjør det så bra, og det gjør at du senker skuldrene et par hakk, sier Tromsø-hopperen.

– Dere vinner med nesten 60 poeng. Er du overrasket?

– Nei. Kanskje at vi gjør det i dag, men jeg vet at vi er kapabel til det. Det var deilig å gjøre det her, sier Forfang.

– Det er solid. Når alle hopper på dette nivået, er det deilig, sier Tande.

GODT HUMØR: Norges lag smilte bred Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Stoch økte ledelsen

Polen ble nummer to på det som må føles som hjemmebane for de polske hopperne. Ved siden av andreplassen kunne de juble for at Stoch økte sin ledelse i sammendraget. Han er nå 7,5 poeng foran Robert Johansson. Forfang er 20,8 poeng bak på tredjeplass.

LEDER: Polske Kamil Stoch. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

– Han er ikke umulig å ta. Vi skal kjempe om mange poeng, så det handler om å henge med til Vikersund. Det er da de store summene deles ut, sier Forfang.

– Johansson er like bak, og det kommer han kanskje til å være gjennom uka. Så lenge han er på skuddhold i Vikersund, er det mulig å ta det. Wellinger tapte 100 poneg i fjor, så der kan alt skje, sier NRK-ekspert Evensen.