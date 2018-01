Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Verdenscuplederen parkerte konkurrentene i 1. omgang, og hadde i realiteten sikret seieren etter ett hopp. Da var det 19,3 poeng ned til nummer to, Chiara Hölzl. 100 meter i finaleomgangen sikret henne en seier på 41,6 poeng.

Det var like langt fra nummer én til nummer to som fra nummer to til nummer 23 på resultatlisten.

– Å vinne med 40 poeng er nesten for godt til å være sant. Det er kanskje noe av det beste jeg har gjort noen gang. Helt vilt, sier Maren Lundby med et stort smil om munnen.

– Det er en av tidenes største seiere, sier Anette Sagen.

Favoritt i OL

I forrige verdenscuprenn vant Lundby med 20,2 poeng. Nå over doblet hun seiersmarginen.

– Dette er en prestasjon det er vanskelig å sette ord på, derfor nøyer jeg meg med å gratulere, sier hoppsjef Clas Brede Bråthen.

Selv ikke hoppsportens mangeårige ener Sara Takanashi kan vise til tilsvarende seiersmargin i verdenscupen. Hennes største seier er fra Holmenkollen i 2014, da hun vant med 39,1 poeng.

Lundbys argeste konkurrent denne sesongen, tyske Katharina Althaus, var ikke med i Zao. 23-åringen fra Toten står nå med fire strake verdenscupseirer.

– Hvem kan slå Maren i OL? utbrøt kommentator Ingrid Sørli Glomnes da Lundby hadde sikret storseieren.

– Jeg mener hun for øyeblikket er Norges største gullkandidat til OL i Pyeonchang, sier Arne Scheie.

– Det føles bra å være favoritt før OL. Jeg ønsker å være i den posisjonen. Det gir selvtillit, og er absolutt en posisjon jeg kunne tenke meg å fortsette og ha, sier Lundby.

KOMMENTERTE: Anette Sagen (til venstre) kommenterte rennet for NRK, og skryter av Lundby. Foto: Geir Olsen / NTB scanpix

Fire norske i Zao

Norge stilte med fire hoppere i Zao. Anna Odine Strøm ble nummer 15 og Silje Opseth endte på 17. plass.

– Meget sterkt av Anna Odine og Silje også, som tangerer karrierebeste, sier Bråthen.

Anniken Mork endte tredje sist etter 1. omgang, og kvalifiserte seg ikke for finalen.

Lørdag er det laghopp i Zao. Søndag er det nok en individuell konkurranse.