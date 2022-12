Suveren Kilde snøt 41-åring for sin første seier: – Det svir litt i hjerterota

Mowinckel langt bak i jubileumsrennet – nyoperert italiener til topps

Ragnhild Mowinckel fikk det ikke til å stemme i utforrennet i St. Moritz lørdag. Alpinisten endte på 18.-plass i sitt 200. verdenscuprenn.

Sofia Goggia, som måtte på operasjonsbenken så sent som fredag kveld for et brudd i hånden, vant, melder NTB.