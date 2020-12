Suveren Kilde-seier etter Jansrud-hjelp

Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Aleksander Aamodt Kilde er i superform og tok sin andre strake seier i den norske «favorittbakken» i Val Gardena.

Kilde var rask øverst og nederst, men fra et tidlig startnummer ble det en spennende ventetid for fjorårets vinner av sammenlagtcupen.

– Det er en maktdemonstrasjon det han gjør i dag. Fantastisk kjøring igjen, konkluderte NRKs ekspertkommentator Marius Arnesen.

Kjetil Jansrud kjørte før Kilde og rakk å gi en rapport om hvordan forholdene var til Kilde. Det var medvirkende til en ny norsk seier.

– Får du verdens beste løyperapport er det jo bare å kjøre på, sa Jansrud spøkefullt, før han la til:

– Jeg er veldig imponert over Aleksander. Han kjører som jeg ønsker jeg skulle kjørt, sier gudbrandsdølen til NRK.

Aamodt Kilde ville ikke ta seieren på forskudd, men mente det var en nærmest perfekt utforomgang.

– Mer eller mindre. Det var ikke mye å pirke på. Jeg er superhappy. Jeg hadde god selvtillit fra i går og treningene. Jeg kan bare kjøre normalt og vet at det går fort nok, sier han til NRK.

28-åringen fikk sin første nerveprøve da amerikanske Ryan Cochran-Siegle bare var åtte hundredeler bak på siste mellomtid, men i mål skilte det 22 hundredeler. Heller ikke de siste sesongenes beste utforkjører, sveitsiske Beat Feuz, klarte å svare på nordmannens kjøring.

Med seieren tok også Aamodt Kilde over ledelsen i verdenscupen sammenlagt.

– Han er i kanonform og gjennomfører to løp i Val Gardena med to seire. Han er blitt klokere og eldre og gjør mindre feil. Nå leder han verdenscupen sammenlagt. Han er mannen å slå for tiden.

Historisk norsk bakke

Val Gardena har tydelig blitt en slags hjemmebane for de norske fartskjørerne.

Kjetil Jansrud, Aksel Lund Svindal og Kilde har nå vunnet 9 av de siste 12 konkurransene i den klassiske Saslong-sløyfa.

Aleksander Aamodt Kilde fortsatte den norske dominansen med seier i gårsdagens Super-G og dagens utfor.

Den teknisk utfordrende løypa, med mange hopp, kuler og tøffe svinger passer tydelig de norske alpinistene meget godt.

Solid av Jansrud

Kilde var ikke den eneste nordmannen som leverte godt. Kjetil Jansrud var på pallen i gårsdagens Super-G og viste i dag at formen er på plass for de norske fartsalpinistene.

Allerede på startnummer tre kjørte Jansrud en god utforomgang og tok ledelsen, etter meget sterk kjøring i toppen av løypa. I de lange sklipartiene på toppen traff 35-åringen perfekt og ledet soleklart, men var ikke like sterk i avslutningspartiet.

Kjetil Jansrud kjørte en god omgang og tok ledelsen fra et tidlig startnummer. Du trenger javascript for å se video. Kjetil Jansrud kjørte en god omgang og tok ledelsen fra et tidlig startnummer.

Dessverre gjorde avslutningen at pallplassen akkurat glapp for Jansrud ved denne anledningen.