Suveren Riiber om VM-kritikken fra lagkompis: – Han liker å være politisk korrekt

Jarl Magnus Riiber vant fire gull av fire mulige i VM i Planica, og vekket oppsikt da han i det siste rennet stoppet opp, tittet rundt seg og speidet etter konkurrentene på vei mot seier.

Gesten falt ikke i god jord hos alle. Deriblant lagkamerat Jørgen Graabak. Han mente at Riiber «driter oss nok ut på idrettsbanen» og derfor burde spare seg for slike feiringer.

– Det er grensa til hovering. Jeg synes han kan holde seg for god for det. Han får heller gå ordentlig til mål, så får vi glede oss over idrettsprestasjonen hans, sa Graabak til NRK.

Nå røper Riiber at de to lagkompisene fortsatt ikke har snakket ut:

– Han har vært iskald, han er fortsatt sur, sier 25-åringen med et glimt i øyet om stemningen mellom de to den siste uka.

– Har han snakket med deg om det?

– Nei, han har ikke det. Men har gir meg et lite vink her og der, så jeg tror vi er «good», svarer kombinertesset.

– Hva synes du om kritikken fra ham?

– Han liker å være politisk korrekt, han, så det at han synes at den feiringen var hoverende, det er helt greit.

Riiber fikk blant annet støtte av Espen Andersen etter feiringen i VM.

– Jeg er enig med Espen Andersen, jeg skulle gjort det hver runde, gliser Riiber, som leder den pågående kombinertkonkurransen suverent etter hoppdelen i Holmenkollen.

MISLIKTE FEIRINGEN: Jørgen Graabak mente at Riiber burde unngå å hovere mot konkurrentene. Foto: Terje Pedersen / NTB

Norsk raseri

Like bra gikk det ikke for flere av de andre norske landslagsutøverne, og de sparer ikke på kruttet etter å ha mislykkes i hoppbakken på hjemmebane.

– Det er tragisk, hele greia, tordner Simen Tiller overfor NRK.

Han landet på 109 meter, over 20 meter bak de beste, og er allerede sjanseløs på en god plassering etter langrennet.

Tiller skylder på forholdene i Holmenkollen, og langer ut mot kvaliteten på hoppbakken. Han fikk aldri opp farta i ovarennet, og hoppet ble deretter.

MISLYKKES: Simen Tiller. Foto: Geir Olsen / NTB

– Det er et renn for å se hvem som kjører best i ovarennet. Det er helt håpløst. Jeg kan hoppe så godt jeg vil, jeg har ikke sjans. Det er ikke vits å stille opp, egentlig.

– Hva tenker du på da?

– Det lugger jo i ovarennet, da. Jeg vet ikke hva som er med kantene der, om det er et spor, eller hva det er. Det var samme greia i fjor. Jeg begynner å bli drittlei, sier en svært skuffet 27-åring.

– Mørkt

Tiller forklarer at nøkkelen for å lykkes i Holmenkollen er å kjøre ovarennet uten å være borti kantene. Det er strålende sol i Oslo lørdag, og NRKs hoppekspert forklarer at det er årsaken til at enkelte fikk til de helt store hoppene.

– Det er et problem i alle bakker når sola tar tak og steiker utover dagen. Med de plastkantene på sporet vi har her, blir det mjukere, forklarer NRKs hoppekspert, Johan Remen Evensen.

Tiller mener at det har vært slik de siste tre-fire årene.

– Det er jævlig irriterende.

– Halve feltet lander jo på kulen, raser han.

Han er nummer 32 etter hopprennet. På plassen bak befinner Kasper Moen Flatla seg, også han forbannet og skuffet.

– Det var direkte flaut. Det er ikke så mye mer å si. Vi lander kortere enn det går an oppi her, det er ikke artig det. Det dreper all motivasjon jeg hadde før helgen.

– Hva legger du i det?

– Mørkt, sier Flatla, som hoppet 107 meter.

Renndirektør i FIS Lasse Ottesen forklarer at snittfarten i bakken har vært jevn hele veien, og at han ikke har hørt lignende kritikk fra andre utøvere.

– Det har vært det samme sporet i noen år nå. Vi har dette sporet også i andre hoppbakker rundt i verden. Det er mulig at noen av dem sliter, men da må de øve, svarer han.

Riiber håper på kongemøte

Alt ser imidlertid ikke mørkt ut for de norske kombinertstjernene. Jarl Magnus Riiber lyktes som vanlig svært godt i Holmenkollen og svevde 134,5 meter. Det holder til ledelse før langrennet.

– Hvis alt går etter planen, så får jeg hilse på Kongen.

Østerrikske Franz-Josef Rehrl er nærmest og starter 1.19 minutter bak nordmannen. Ryota Yamamoto fra Japan går ut som nummer tre.

Jens Lurås Oftebro er nest beste nordmann på 10. plass.