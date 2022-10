Stor keepertabbe ble kostbar for Odd

En gedigen keepertabbe fra Odd-keeper Leopold Wahlstedt ble kostbar for Odd. Likevel klarte bortelaget å redde inn 2-2 og ett poeng like før slutt.

Odd kom best i gang med talentet Dennis Gjengaar som satte sin tredje scoring på to kamper fra start etter 25 minutter. Men like før pause svarte Haugesund og Mads Sande. Spissen satte 1-1 på halvvolley på vakkert vis.

To minutter ut i andreomgang kom Wahlstedts kjempeblemme. Et innlegg fra Bilal Njie fra venstre kant ble på klønete vis fumlet inn i eget mål fra Odds sisteskanse.

Heldigvis for Wahlstedt sikret Conrad Wallem ett poeng for bortelaget etter en knallhard avsluttning fra fem meter like før slutt.