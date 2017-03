Saken oppdateres!

Andreas Stjernen hoppet lengst av samtlige i første omgang med et hopp på 129,5 meter. Det holdt til en tredjeplass før han satte utfor i den andre omgangen under konkurransen i stor bakke torsdag kveld.

Den sure fjerdeplassen

Der satte han nedslag på 129 meter, men det var akkurat litt for kort til å ta ledelsen og sikre seg en VM-medalje. Nede på sletta fikk han se at han var bare 0,6 poeng bak polske Piotr Zyla.

Det holdt til en fjerdeplass, for etter Zyla hoppet både tyske Andreas Wellinger og Stefan Kraft bedre. Sistnevnte ble verdensmester med et sistehopp på 127,5 meter.

– Akkurat nå er det en bitter følelse. Den følelsen av at det jeg hoppet godt i bakken er såpass god at den klarer nok å overveie at det bare ble en fjerdeplass her, sier Stjernen til NRK etter rennet.

Bare én medaljesjanse igjen

Norge har fremdeles ikke tatt noen medalje under mesterskapet i Lahti. Sist gang de norske hopperne gikk ut av et mesterskap uten en eneste medalje var for 16 år siden. Da også i Lahti, under verdensmesterskapet i 2001.

SER FREMOVER: Johann André Forfang. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Vi viser flere gode hopp her. Men vi mangler det lille ekstra. I stedet for 129 meter burde kanskje Stjernen hatt 131 meter. Det er ikke mye i denne bakken her, så det skal ikke så mye til, sier Johann André Forfang til NRK etter sin 12.-plass.

De norske hoppgutta har fremdeles en mulighet igjen med laghoppkonkurransen lørdag. Og med fire nordmenn blant de 12 beste virker en medalje langt mer realistisk.

– Jeg synes vi har et veldig sterkt lag akkurat nå. Det viser vi med de resultatene vi har her i dag. Så det lover godt inn mot lagkonkurransen, legger Forfang til.