Vi har gjort oss mange erfaringer om VAR i norsk og internasjonal fotball siste årene. Det vil derfor nå være nyttig med en tidsaktuell utredning og vurdering av fordeler og ulemper ved VAR – og da spesielt i norsk fotball. På denne bakgrunnen er NFF, NISO, Trenerforeningen, NTF og toppklubbene nå enige om å sette ned en bredt sammensatt arbeidsgruppe med ekstern leder som skal belyse erfaringene med VAR – både plusser og minuser. Blant annet sett fra supporter- og klubbperspektivene. En slik åpen og inkluderende utredning er noe mange supportere har etterlyst. Hvem som skal sitte i arbeidsgruppen vil vi komme tilbake til i pressetreffet i uke 32/33, men den vil være bredt sammensatt for å sikre utfyllende kompetanse og legitimitet.

Utredningen til arbeidsgruppen vil bli offentliggjort i sin helhet, og hensikten er å tilby et godt diskusjonsgrunnlag for alle involverte parter før beslutning skal fattes på tinget i mars 2025. Det er fotballdemokrati i praksis. Det var NFF sitt forbundsstyre som i 2021 innførte VAR i norsk fotball etter at NFFs administrasjon hadde hatt spørsmålet på høring hos toppklubbene i NTF. På den tiden var kun én klubb imot slik innføring (LSK). Det lå innenfor forbundsstyrets mandat å ta en slik beslutning, men i ettertid har mange supportere tatt til orde for at involveringen burde vært bredere før beslutning ble tatt.

Debatten, engasjementet og aksjonene vi har sett rundt VAR i norsk fotball siste tiden, gjør det nå nødvendig å løfte VAR-spørsmålet for norsk fotballs øverste organ, Forbundstinget. Dette er ikke lenger en sak for et lukket styrerom. Intensjonen med å gjøre dette er nettopp å legge opp til en transparent og involverende prosess som utfordrer oss alle. Basert på utredningen fra arbeidsgruppen og på innstillingen fra toppklubbene via NTF vil Forbundsstyret legge frem egen innstilling til tinget. Klubbene har god tid på å sikre demokratisk diskusjon og forankring i egne klubbfora før dette. Det er selvsagt slik at innstillingen fra toppklubbene og NTF vil veie tungt for Forbundsstyrets vurdering inn mot tinget. Men det er også andre hensyn som skal vektlegges, eksempelvis dommerperspektivet hvor VAR er løftet frem som et viktig verktøy for dommerne.

Vi legger opp til et felles pressetreff med Norsk Toppfotball og NISO i uke 32 eller 33. I mellomtiden har vi direkte dialog med mange klubber og supportere for å skape tillit til prosessen vi har lagt opp til. Vi har bare en intensjon, og det er å legge opp til en åpen og involverende prosess som skal oppleves like reell og nyttig både for personer som er for VAR og de som er misfornøyde – og de mange som er litt midt imellom.