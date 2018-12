Supporterleder forstår skepsisen til Solskjær: – Han har ikke bakgrunnen

Tap, tap, tap, seier, tap, uavgjort, tap, tap, seier, tap, uavgjort, tap, seier, uavgjort, tap, tap, tap.

Slik ser Ole Gunnar Solskjærs managerkarriere i Premier League ut. Da han trente Cardiff siste halvdel av 2013/2014-sesongen, endte det med nedrykk og 12 poeng på 17 kamper.

Når Solskjær nå vender tilbake til England, skal han overta en av verdens største trenerjobber. Flere mener han ikke er skikket for akkurat den oppgaven.

– Ja, Ole Gunnar Solskjær scoret det avgjørende målet i en mesterligafinale, men er Manchester United på dette nivået? Han er en klubblegende og supporterne synger fortsatt navnet hans, men virkelig? undrer tidligere United-spiller, Robbie Savage i et intervju med BBC.

Redaktør i United.no, Dag Langerød, ser på det på en litt annen måte.

– Nå handler det om å få på plass en person som kan spre positivitet og energi på alle mulige fronter. Han må generelt bare trykke på de rette knappene. Han må forløse energi i en gruppe som har vært helt død, energimessig, sier Langerød.

«Kjedelig» ansettelse

I sin siste periode i Molde, har han ledet klubben til sølv de to siste sesongene. I 2016 ble det femteplass, mens året før, da Solskjær kom inn i oktober, ble det sjetteplass.

Ole Gunnar Solskjær var godt likt av Sir Alex Ferguson. Her fra en kamp i 2002. Foto: PAULO DUARTE / AP

Oppholdet i Cardiff ble ingen suksess. Han signerte 18 spillere i løpet av månedene der. Flere av spillerne forsvant raskt da Solskjær forlot klubben. En av spillerne som ble signert, var Danny Gabbidon.

– Etter å ha vært spiller under Solskjær, har jeg virkelig ikke noe vondt å si om han som person. Men om han klarer å håndtere så store personligheter, det er jeg ikke så sikker på, sier Gabbidon til den engelske TV-kanalen.

Ifølge den britiske avisen Mirror, ønsket tidligere toppspiller Paul Ince en helt annen mann som midlertidig trener.

– Hvis det var meg, ville jeg valgt Steve Bruce. Han har ikke noen jobb for tiden og har hatt mange år i klubben før. Han har hatt suksess som manager og skjønner hva det vil si å være United-spiller. Ja, han har blitt sparket, men alle har blitt sparket før, sier Ince.

Les mer: Beckham med lykkønskning til Solskjær

Tror United vil ha Tottenham-treneren

Redaktør for United.no, Dag Langerød, forstår den utbrette skepsisen. Han har vanskeligheter med å legge fra seg sine norske briller, men gjør likevel et forsøk:

– Hvis jeg ser helt kynisk på det, så har han ikke bakgrunnen til å bli United-manager. Vi snakker om verdens største fotballklubb som har som mål å bli verdens beste klubb. Han har bakgrunn fra Norge og har rykket ned med Cardiff før han fikk sparken, sier Langerød.

Dag Langerød har fulgt United lenge. Han tror Solskjær vil fungere strålende som midlertidig manager. Foto: Lokman Ghorbani / NRK

Samtidig er han tydelig på at situasjonen er spesiell i klubben. Derfor kan Solskjær likevel være rett mann.

– Det viktigste folk må forstå er at klubben har vært omringet av negativitet, både internt og eksternt. Det har vært negativitet mellom manageren og spillergruppa og det har vært negativitet mellom de ansatte i klubben og spillergruppen.

– Men si at han gjør det. Hva skjer da?

– Jeg tror det er helt åpenbart at det er én person de jobber mot: Mauricio Pochettino i Tottenham. Men hva om han ikke er tilgjengelig, og at Solskjær samtidig lykkes? At han klarer å få dem opp på fjerdeplass. Da tror jeg det kommer til å bli store diskusjoner internt i United. Men det virker nesten for utrolig til at jeg kan tro på det nå, sier han henrykt.