Den siste uken har Horneland rykket stadig nærmere den ledige trenerrollen på Lerkendal. NRK erfarte før helgen at Haugesund-treneren kun er noen detaljer unna å skrive under for trønderne. Fredag sa RBKs styreleder Ivar Koteng til NRK at ny hovedtrener hadde takket ja til jobben.

Lille julaften la Kjernen ut et åpent brev til RBK-styret på sine nettsider. Der skriver supporterklubben at de støtter ideen om å få Horneland til klubben, men kun som assistent.

MÅLESTOKKEN: Kjernen sier at Eirik Horneland ikke minner om Nils Arne Eggen. Foto: Ned Alley / NTB scanpix

«Vi liker tanken på å hente Horneland til Rosenborg. Vi liker hans tanker rundt det å slå ned på et slapt treningsregime. Vi liker hans måte å stille krav til spillerne på. Vi liker hans tanker om å bygge et solid defensivt fundament i et lag», står det før Kjernen kommer med et varsku:

«Det er Bjørn Hansen han minner oss om, ikke Nils Arne Eggen. Han minner oss ikke om den ubestridte eneren på benken, på brakka og i media. Han minner oss om sidekicken. Vi ser han ikke være den samlende faktoren i klubben».

Les hele brevet her.

Ambisjoner

Supportergruppen skriver videre at den forstår at man ikke alltid får på plass førstevalget, men advarer samtidig Rosenborg mot å gå for det nest beste «og selge det inn som like bra».

«Men går man for ei løsning som ikke ser ut til å være bra nok for verken spillere eller publikum, så er det snakk om å bygge ambisjonene ned i stedet for opp. Og det var jo ambisjoner vi ønsket oss til jul», står det i søndagens brev.

RBK-AKTUELL: Eirik Horneland er etter det NRK erfarer svært nær en jobb som Rosenborg-trener. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB scanpix

Har imponert i FKH

Horneland har tent Haugesund siden høsten 2016. I år tok han rogalandsklubben til en sterk fjerdeplass i Eliteserien.

Tidligere i uken bekreftet Rosenborg at Rini Coolen går tilbake til rollen som akademisjef. Nederlenderen har ledet Rosenborgs A-lag siden 19. juli, men får ikke fortsette som hovedtrener.

Coolen overtok ansvaret etter at Kåre Ingebrigtsen fikk sparken. Han loset trønderne til både serie- og cupgull samt gruppespill i Europaligaen.