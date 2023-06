Modric tiltalt igjen for falsk forklaring

Luka Modric (37) anklages på ny i hjemlandet Kroatia for å ha løyet under ed i en rettssak mot tidligere Dinamo Zagreb-president Zdravko Mamic.

Det skjer fire og et halvt år etter at saken mot Modric ble lagt bort. En kroatisk domstol mente det ikke fantes nok bevis for at ham hadde avgitt falsk forklaring. (NTB)