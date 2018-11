Supertalentet Skistad (19) sjokkerte – nå åpnes VM-døren

– VM i Seefeld har vært et mål jeg ikke har turt å si til noen.

– Tør du å si det nå?

– Nei.

Slik svarer 19-åringen på spørsmål om hun blir å finne på startstreken under VM-sprinten i Seefeld.

Under den nasjonale åpningen på Beitostølen ble juniorløperen kun slått av OL- og VM-vinner Maiken Caspersen Falla. Slike resultater setter VM-døra på gløtt, selv for 19-åringer uten mye internasjonal erfaring.

– Ingenting er umulig. Vi har hatt suksess med juniorer i VM før, sier nemlig landslagssjef Vidar Løfshus.

– Potensiell medaljekandidat i VM

NRKs langrennsekspert Fredrik Aukland trekker frem Skistads toppfart som årsaken til at hun bør være et aktuelt navn for kommende verdenscuprenn.

– Hun har en toppfart som kan være veldig interessant for VM i Seefeld. Vi har ikke så mange andre kandidater til sprinten i fristil. Løypa passer veldig bra, og på en god dag kan hun matche hvem som helst.

Selv om Aukland ikke vil legge for stort press på 19-åringen, er talen klar: Skistad kan helt klart levere i VM, dersom hun får sjansen.

– Hun har kvaliteter som gjør at hun kan ta medalje i VM, så lenge hun får internasjonal matching før den tid. Det er naturlig at hun går sprinten i fristil på Lillehammer. Verdenscup i Davos kan også være aktuelt.

NEST BEST: Kun Maiken Caspersen Falla (i midten) var bedre enn Kristine Stavås Skistad (t.v.) under sprinten på Beitostølen. Lotta Udnes Weng (t.h.) ble nummer tre. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Løfshus: – Lillehammer aktuelt

Det er klassisk sprint på programmet under verdenscupåpningen i Ruka kommende helg, men deretter venter sprint i fristil på Lillehammer.

Der er Skistad fort aktuell.

– Vi sier hverken det ene eller det andre i dag. Dersom hun fortsetter slik utover vinteren, blir det sjanser, forteller Løfshus.

Skistad føler seg klar for å teste hurtigheten mot verdens raskeste skiløpere.

– Jeg har hatt fokus på juniorløpene, men nå må jeg kanskje hjem å studere verdenscupkalenderen litt bedre.

Far Per-Erik Skistad sier at han gjerne ser datteren i verdenscupen.

– På distanse er hun nok junior en stund til, men i sprint tror jeg hun er klar for verdenscupen.

– Et fartstalent av de sjeldne

Geir Endre Rogn er trener for kvinnenes elitelandslag.

I fjor var han junioransvarlig, og dermed treneren til Skistad. Han forteller om et ekstremt fartstalent.

– Hun har litt å gå på når det gjelder akselerasjon og utholdenhet, men hun har helt enorme fartsressurser. Vi trenger sprintere med den farten, forteller Rogn.

I likhet med Løfshus og Aukland tror Rogn at deltakelse under VM i Seefeld kan bli en realitet, dersom Skistad fortsetter utviklingen.

– Hovedfokuset er nok fremdeles junior-VM, men dersom hun fortsetter å prestere får hun prøve seg i verdenscupen. Fortsetter hun på dette nivået, kan VM bli aktuelt.