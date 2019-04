Det var Ullevaal som så hans første mål. Onsdag kveld viste Scott McTominay hele fotballverden hva han kan bety for Ole Gunnar Solskjærs prosjekt.

Den 22-årige midtbanespilleren imponerte til tross for at Manchester United tapte 1–0 mot Barcelona i mesterligaen. Han vant dueller, løp mye og slo lure pasninger.

– Gutten tar steg fremover hver gang han spiller, sa Solskjær.

Lørdag forventes han å starte mot West Ham. Avisen The Independent skriver at kampen mot Barça gjorde McTominay til en spiller man kan regne med på A-laget.

Scott McTominay kan bli viktig for Solskjærs Manchester United. Foto: Oli Scarff / AFP

Han kan bli uhyre verdifull for Solskjær fremover, både med hensyn til laget og trenerens egen popularitet.

Og en del av grunnen til det, er knyttet til en video som ble tatt av Sir Alex Ferguson i fjor.

Fergusons råd

Klippet sirkulerte på sosiale medier i februar i fjor, da United holdt en markering på Old Trafford for å minnes flyulykken som rammet laget i München i 1958.

I videoen står Ferguson ved trappen på tribunen og hilser på spillerne. Han tar hånden til Zlatan Ibrahimović, så Victor Lindelöf. Begge går videre.

Men når McTominay kommer, tar Ferguson seg en ekstra god prat med ham.

Så dukker José Mourinho opp.

Ferguson tar Mourinho i hånden. Så peker han i retning McTominay. Man hører ikke hva Ferguson sier, men flere fans spekulerte i at han ba Mourinho om å bruke McTominay oftere.

Det er definitivt slik det ser ut.

Og det ville ha vært klassisk Ferguson, som baserte mye av sin suksess som United-trener på å gi unggutter fra akademiet sjansen. Fansen elsket klippet, for alle liker et lokalt talent som blomstrer.

Faktisk er dette en av grunnene til at Solskjær har fått jobben som lagets trener.

Viktig tradisjon

Det var tross alt ikke Solskjærs opphold i Molde og Cardiff som overbeviste United om å gi ham en treårskontrakt. Han er der for å videreføre Fergusons verdier. Dette betyr en positiv holdning, god fotball og en offensiv mentalitet.

Og ikke minst spillere fra akademiet som blomstrer.

Fansen er stolte over at klubben har hatt minst ett akademiprodukt i hver kamptropp siden 30. oktober 1937. Solskjær har sagt at rekken ikke vil brytes så lenge han er trener der.

Da han tok over laget i desember, var det nettopp akademiproduktene Marcus Rashford og Paul Pogba som løftet seg mest. Mye av kreditten gikk til Solskjær, som jobbet med begge da han trente reservelaget fra 2008 til 2010.

Paul Pogba var en av de som løftet seg først etter at Solskjær entret Old Trefford i desember. Foto: Oli Scarff / AFP

Siden har de to falt litt av, spesielt Pogba. Men nå har McTominay stått frem som den nye helten.

McTominay ble oppdaget av United som femåring og scoret sitt første mål for førstelaget i en treningskamp mot Vålerenga på Ullevaal i juli 2017. Men mens en slik tilhørighet er viktig, kan ikke Solskjær bruke spillere bare fordi de er fra lokalområdet.

Det positive med McTominay er imidlertid at han ser ut til å ha noe spesielt.

Det sier til og med José Mourinho.

Josés yndling

McTominay var en av få spillere Mourinho likte i United. Portugiseren har alltid foretrukket profiler som er disiplinerte, kloke og duellsterke – McTominay er 193 centimeter høy – men det var spillerens mentalitet han pleide å trekke frem.

– Han er en gutt med en spesiell karakter. Veldig ydmyk, aggressiv og modig, sa Mourinho i fjor.

– Har resten av spillerne mine den samme mentaliteten? Ikke alle, la Mourinho til.

Den sparkede manageren José Mourinho hadde også Scott McTominay som en av sine favoritter. Foto: Ben Stansall / AFP

Faktisk utnevnte Mourinho ham til sesongens spiller i fjor. Selv var McTominay takknemlig for at Mourinho ga ham debuten. Men han likte mindre å bli brukt som midtstopper ved et par anledninger.

– Man spiller ute av posisjon, og man vet ikke helt hvordan man oppfattes og hvilken rolle man skal ha fremover, sa McTominay.

Dette er noe Solskjær har endret på – og fått betalt for.

«Gal hund»

Det var i februar at Solskjær ga McTominay sin første start i en storkamp, hjemme mot Liverpool. Den endte 0–0 og McTominay spilte bra. Han startet de neste to, som United vant.

Hver gang spilte McTominay i sin beste posisjon som sentral midtbane.

Ungguten Scott McTominay fikk 90 minutter på banen i seieren over Paris Saint-Germain. Foto: John Sibley / Reuters

Deretter spilte han 90 minutter i seieren borte mot Paris Saint-Germain (3–1). Nylig banket han inn åpningsmålet borte mot Wolverhampton. Så kom oppvisningen mot Barça, hvor han ble kåret av fansen til Uniteds beste.

– Han er en strålende atlet. Han kan løpe dagen lang, han vinner dueller, han er kjapp, sa Solskjær.

I et TV-studio bemerket Mourinho noe lignende.

– Han var en «gal hund», sa Mourinho, et uttrykk han bruker om spillere som har en positiv og aggressiv innstilling.

Travel sommer

McTominays fremgang gir ikke bare Solskjær et nytt akademiprodukt han kan utvikle. Den kommer også på et ideelt tidspunkt.

I sommer vil United endre mye på stallen. De fleste er enige om at de trenger store forsterkninger, og spekulasjonene om hvem som vil hentes, er allerede i gang.

For å gjøre vondt verre, vil United miste spillere. Det rapporteres i flere medier at Ander Herrera vil dra gratis til Paris Saint-Germain, da kontrakten hans løper ut. Pogba har flørtet med Real Madrid.

De andre sentrale midtbanespillerne er McTominay pluss Fred, som har vært ustabil, og Nemanja Matić, som er 30 år. Dette er noe tynt for en klubb med slike ambisjoner.

Men det er enda tynnere om McTominay ikke kan stoles på.

Stor risiko

Så mens United kanskje må hente en spiller i denne posisjonen uansett, kan McTominays fremgang spare dem for enda en. Slikt kan frigjøre opp mot 400 millioner kroner til å fikse en annen lagdel.

Og det trengs, for United må ha en høyreback. De kan trenge et nytt fjes sentralt i forsvaret, en posisjon Mourinho ønsket å forsterke.

De har heller ingen spesialist på høyre kant.

Og som klubben vet, kommer alle nye spillere med risikoer. De kan slite med å slå seg ned i byen, de kan ha problemer med kulturen, de kan passe dårlig inn i laget. Om de flopper, vil de sitte på fete lønninger i lang tid.

Omtrent den eneste løsningen med lav risiko er nettopp den Ferguson foreslo for Mourinho, og som han utvilsomt har foreslått for Solskjær.

Stol på akademiet.