Supertalentet Ragne (18) får skøytesporten til å juble: – Kan bli verdens beste

– Hun går så bra i så tidlig alder at det er vanskelig å se noen spesielle begrensninger.

Det sier NRKs skøyteekspert Even Wetten. Superlativene sitter løst etter at Wiklund fredag først gikk inn til ny personlig bestenotering utendørs på 500 meter, før hun gjorde det samme på 3000 meter.

Av EMs 83 utøvere er Wiklund den eneste født etter millenniumsskiftet, og før den avgjørende lørdagen ligger hun på tiendeplass i kvinner allround.

– Det tenker jeg egentlig ikke så mye på, sier hun bestemt om sin unge alder.

Legger stort press på seg selv

Av landslagstrenerne Bjarne Rykkje og Edel Therese Høiseth blir Wiklund beskrevet som en beskjeden og tilbakeholden person, noe som kanskje ikke er det man forbinder med en ener i individuell idrett.

I timen før EMs første løp var hun så nervøs at hun måtte ut av garderoben for å jogge.

– Hun hadde prestasjonsangst. Hun sa til meg: «Jeg er så redd for at jeg ikke skal få til det jeg fikk til på trening», sier sportssjef i Norges Skøyteforbund Lasse Sætre.

Seksti minutter senere suste 18-åringen inn til tiden 40.68 på 500 meter.

LETTET: Etter allround-EMs første løp var Wiklund lettet, og senket skuldrene. – Det er alltid det første løpet i en helg jeg er mest nervøs for, sier hun.

– Veldig stor følelse av lettelse. Jeg blir veldig lettet over at jeg får til mange av de tingene jeg har gjort på trening, selv om jeg fortsatt føler at det er mye jeg ikke får til, sier hun om følelsen da hun så opp på resultattavlen.

For Oslo-løperen legger et stort press på sine unge skuldre. I verdenscupåpningen i Obihiro ble hun tatt med for å lære. Etter andreplass i B-gruppen var hun plutselig i A-gruppen uken etterpå, yngst i feltet.

– Jeg føler at jeg må bevise at det ikke var et engangstilfelle. For jeg vet at jeg har det inne, sier hun selvsikkert.

Trenerne ser en diamant

Og at hun har det inne bekrefter trenerne.

– Ragne kan bli verdens beste. Både jeg og Bjarne tror det, sier Høiseth.

TROR PÅ ELEVEN: Edel Therese Høiseth har sett mange skøyteløpere etter et helt liv i sporten. Nå tror hun Ragne Wiklund blir verdens beste i fremtiden. Foto: Erlend Aas / NTB scanpix

– Ja, det tror jeg, bekrefter Rykkje, før Høiseth legger til:

– Det er bare tid om å gjøre.

Men før den tid kommer skal det norske stjerneskuddet forsøke å kjempe seg inn blant de åtte beste i sammendraget, som får gå den avsluttende 5000 meteren i EM, på favorittdistansen 1500. Også der har trenerne stor tro på sin nye diamant.

– Hun har vist at hun hever seg i konkurransene. Det virker som om hun er en person for de store anledninger, sier Høiseth.